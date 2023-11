Pietro Fittipaldi foi muito rápido no teste da Indy na semana passada com a Rahal Letterman Lanigan Racing, mas reconheceu que precisa melhorar em algumas áreas.

A passagem no percurso de 2,7 milhas do Sebring International Raceway marcou o retorno do brasileiro de 27 anos ao cockpit de um carro da Indy desde as 500 Milhas de Indianápolis de 2021.

Enquanto Pietro percorreu mais de 115 voltas na Honda #30 da equipe, que ele pilotará em tempo integral na temporada de 2024 na Indy, não demorou muito para que ele se ajustasse e reaprendesse os vários aspectos do carro.

Sem nenhum companheiro de equipe presente, a oportunidade de comparar quaisquer dados na pista não foi possível, mas ele conseguiu se sentir confortável com o carro rapidamente. No entanto, uma área chave que se destacou foram as exigências físicas do carro.

“Uma coisa certa é fisicamente”, disse Fittipaldi ao Motorsport.com. “Nas corridas de endurance tive que perder muito peso porque quanto mais leve você é, mais leve fica o carro. Na Indy, você pode ser basicamente tão pesado quanto quiser. Então eu sei que na IndyCar com certeza vou ganhar peso e tentar ganhar massa muscular porque o carro é muito mais físico de guiar.

“Fiz muitas voltas, mas sei que se você for para pistas com curvas de maior velocidade, mais downforce e outras coisas, o volante vai ficar mais pesado. Então, preciso estar fisicamente mais pesado para poder suportar esse peso da direção com mais facilidade. Acho que isso é algo inesperado.

“Em termos de desempenho e outras coisas, quando estamos com nossos companheiros de equipe e há mais carros na pista e todos correndo, você será capaz de descobrir mais facilmente: ‘Oh, é isso que preciso fazer’”.

Fittipaldi, neto do bicampeão de Fórmula 1, duas vezes vencedor da Indy 500 e campeão da IndyCar de 1989, Emerson Fittipaldi, tem nove largadas anteriores na Indy, com melhor resultado em nono (Portland em 2018).

Olhando mais para esse período de férias, o plano é fazer mais testes em pista com a RLL, que testará a nova unidade híbrida em algum momento antes do final do ano. Primeiro, porém, Fittipaldi retornará à Haas, equipe que passou as últimas cinco temporadas como piloto de testes e reserva, que incluiu duas provas, e estará disponível para as duas últimas rodadas da temporada de F1, começando com a corrida deste fim de semana em Las Vegas.

“Eu sei que a RLL tem a possibilidade do primeiro teste híbrido que farão em dezembro, mas acho que a equipe decidirá quando será”, disse Fittipaldi. “Tenho mais duas corridas com a Haas na F1; Las Vegas e Abu Dhabi.

“Ainda não temos o cronograma de testes com a RLL definido, mas sei que provavelmente faremos outro teste no final do ano.”

