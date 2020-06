F1: Red Bull e AlphaTauri terão motor Honda atualizado na Áustria

Com a expectativa de bater de frente com a Mercedes na etapa de abertura da Fórmula 1 em 2020, no GP da Áustria, a Red Bull terá atualizações em seu motor Honda para a corrida deste fim de semana. As novidades também equiparão a AlphaTauri, antiga Toro Rosso.

A informação foi divulgada pelo chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner: "Temos uma atualização, pois introduzimos essencialmente o que seria o motor número dois, que agora se torna nosso primeiro motor".

"Temos trabalhado muito em todos os aspectos do carro e tem sido uma corrida contra o tempo para colocar essas atualizações no carro desde a reabertura da fábrica no início de junho", seguiu.

A Red Bull revelou algumas mudanças em seu carro durante o dia de filmagens em Silverstone na semana passada, com Horner dizendo que a equipe já está introduzindo peças que foram planejadas para a fase inicial da campanha.

"Teríamos instalado atualizações nas primeiras corridas europeias em Zandvoort e Barcelona, ​​além de outras atualizações para Montreal”, explicou o chefe da Red Bull, fazendo menção ao calendário originalmente previsto para 2020, antes do impacto da covid-19.

"Então, claro, todas as atualizações que estavam previstas antes da paralisação, além de coisas que ‘descobrimos’ durante o lockdown, foram implementadas no carro”, explicou o dirigente britânico da RBR, antes de citar as concorrentes. "Há revisões sutis por todo o carro como parte desse processo de atualização, que tenho certeza que as outras equipes de frente também fizeram".

Horner também elogiou o relacionamento cada vez mais forte com a Honda, que ele espera poder ajudar na luta pelo campeonato mundial este ano. "À medida que entramos no segundo ano de nosso relacionamento com a Honda, parece que tudo está muito mais integrado à equipe. Tivemos uma ótima temporada de estreia com a Honda vencendo três corridas e, é claro, agora estamos pensando em mais.”

"Eles são ambiciosos, compartilham as mesmas ambições que nós, têm trabalhado muito e, claro, entram neste ano com mais expectativas. É uma parte essencial do carro e um parceiro essencial para nós, à medida que avançamos e buscamos campeonatos”, completou.

