Terceiro piloto da Haas na Fórmula 1, Pietro Fittipaldi participou nesta quarta-feira (12) dos testes de pneus da Pirelli, visando desenvolver os compostos para a próxima temporada da categoria máxima do esporte a motor mundial.

A atividade ocorreu no circuito de Silverstone, na Inglaterra, e marcou a primeira vez em que brasileiro pilotou o VF-23, carro da Haas na atual temporada. Durante o dia, a Haas dividiu as atividades em dois períodos, testando os compostos com pista seca e com piso molhado.

Fittipaldi, que é piloto reserva e de testes da equipe norte-americana, foi o responsável por pilotar o VF-23 com os pneus em desenvolvimento pela Pirelli, completando quase 700 quilômetros, distância superior a dois GPs.

“Foi um teste muito bom, pilotei pela primeira vez um carro de F1 em Silverstone e foi sensacional. Pilotei no seco e na chuva. Completamos quase 700 quilômetros, então foram muitas e muitas voltas. Mas me preparei muito fisicamente. Desde o ano passado eu trabalho muito fisicamente para chegar bem e pilotar o carro sem problemas por essa quantidade de voltas”, afirmou Pietro Fittipaldi.

“O estilo dos carros de F1 funciona bem com meu estilo de pilotagem, o que me dá confiança, com um nível de aderência impressionante. O teste foi ótimo, andando com os pneus da Pirelli sem os cobertores, bem interessante. Estou muito feliz com o dia com a Haas e agradeço a oportunidade."

O piloto brasileiro volta suas atenções as atividades como piloto reserva após o teste em Silverstone. A F1 retoma a temporada no dia 23 de julho com a disputa do GP da Hungria, corrida disputada no circuito de Hungaroring.

