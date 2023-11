A equipe Haas de Fórmula 1 anunciou que o brasileiro Pietro Fittipaldi, piloto reserva e de testes do time, representará a escuderia norte-americana no teste da pós-temporada 2023 em 28 de novembro, no Circuito de Yas Marina.



Os treinos oficiais com os pneus Pirelli de 2024 serão disputados no mesmo circuito que recebe a etapa final de 2023. A última experiência de Fittipaldi no carro deste ano (VF-23) aconteceu em julho, no teste de pneus com a Pirelli em Silverstone, onde Pietro acumulou quase 700 km.

O brasileiro – que recentemente anunciou que fará a temporada completa na Indy para o próximo ano – testou vários carros durante seus cinco anos com a Haas, além de ter corrido dois GPs da F1 nas duas últimas rodadas do Mundial de 2020, substituindo o lesionado francês Romain Grosjean.



“Estamos apresentando uma formação emocionante para a corrida final desta temporada”, afirmou Gunther Steiner, chefe da equipe Haas. “A confiabilidade de Pietro é sempre apreciada pelo time, especialmente pensando que ainda estamos recolhendo dados e informações para a próxima temporada. Por isso, é importante que ele continue as suas tarefas de testes, ainda mais por ter feito neste ano o teste de pneus em Silverstone”, disse.



Pietro também comentou sobre a oportunidade de novamente acelerar o carro de 2023 da Haas, desta vez no circuito de Abu Dhabi. “É sempre um privilégio pilotar um carro de F1 e trabalhar com a Haas, seguindo nosso trabalho conjunto de desenvolvimento com todo time. Estou ansioso para acelerar o carro nas voltas finais que fecharão a temporada 2023. O teste de final de temporada é uma grande oportunidade para pilotar o VF-23 novamente", afirmou.

"Fizemos um ótimo trabalho juntos na última vez que pilotei o carro em julho, também para o teste de pneus Pirelli. Por isso, é sempre importante continuar com o time este desenvolvimento em Abu Dhabi”, completou Pietro.

