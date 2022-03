Carregar reprodutor de áudio

Os irmãos Fittipaldi se unem para lançar sua primeira coleção NFT com Fantom e Infinity NFT, sendo os segundos pilotos de corrida a fazer esta iniciativa com as duas empresas - o primeiro foi Pierre Gasly, da F1. Todo o dinheiro arrecadado será doado ao UNICEF para ajudar refugiados ucranianos.

Cada NFT será resgatável por contrapartidas físicas, como um capacete original assinado na estreia do Pietro na Fórmula 1, um volante original de uma vitória no Campeonato Mundial Virtual, experiência VIP em um GP e muito mais. No dia 23 de março, às 19h, três NFTs exclusivos serão leiloados em uma página de destino da marca em fittipaldi.infinitynft.net.

Esses NFTs comemoram as conquistas do início da carreira dos Irmãos Fittipaldi, como a tão esperada estreia de Pietro Fittipaldi na Fórmula 1 no GP de Sakhir de 2020. O vencedor deste NFT poderá trocá-lo por um capacete original assinado, bem como uma experiência VIP para duas pessoas em um fim de semana de GP, caso o vencedor assim o deseje.

Há também um NFT com o tema da coroa dos irmãos Fittipaldi representando o Virtual World Champions realizado pela Fórmula 1 em 2021. O vencedor deste NFT poderá trocá-lo pelo volante original assinado usado para vencer o campeonato mundial, uma camisa polo de corrida autografada usada durante a final do campeonato, um Meet and Greet online com uma sessão de treinamento no videogame Fórmula 1 e uma entrada para um campeonato exclusivo de corridas virtuais Fittipaldi Brothers com prêmios exclusivos.

O terceiro NFT, chamado "The 500", celebra um marco e uma conquista, pois Pietro ganhou o prêmio de novato mais rápido do ano na Indy 500 de 2021. O vencedor deste NFT poderá trocá-lo por um capacete original autografado de Pietro da estreia dele na Indy 500, assim como uma sessão de Kart com Pietro e Enzo.

Todas as NFTs estarão disponíveis em fittipaldi.infinitynft.net, com lances (e compra direta) disponíveis para colocação e compra em FTM.

Edição limitada de 200

No dia 25 de março às 19h, um conjunto NFT composto por 200 peças será lançado para compra direta a um preço acessível em FTM.

Os vencedores poderão resgatar sua NFT por uma entrada para um campeonato virtual de corrida exclusivo Fittipaldi Brothers com prêmios exclusivos, com bonés Fittipaldi NFT comemorativos assinados com numeração editada para suas NFTs, caso o proprietário da NFT assim o deseje. Dez NFTs de edição especial também se qualificaram para receber um mini capacete assinado ou até mesmo a sapatilha de estreia de Pietro na F1, além de um boné especial.

Estas peças únicas de 1/1 para leilão serão encerradas no dia 27 de março, às 19h. As peças de venda direta funcionarão enquanto durar o estoque. Todos os NFTs serão queimados após o resgate por suas contrapartes físicas.

“Meu irmão e eu estamos interessados no mundo digital das criptomoedas e blockchain há algum tempo e estamos fascinados com o potencial que tem para inspirar liberdade financeira e caminhos para os atletas se envolverem com seus fãs. A Fantom representa uma das tecnologias mais interessantes dentro do blockchain, é incrivelmente rápido, fácil de usar e de baixo custo. Estamos muito empolgados em lançar nossa primeira série NFT no Fantom e nos envolver diretamente com nossos fãs. Espero que isso inspire mais atletas a explorar a tecnologia blockchain e alavancar NFTs para oferecer aos fãs experiências inesquecíveis e recordações valiosas", diz Pietro Fittipaldi.

“A Fantom está incrivelmente animada por ser patrocinadora dos Irmãos Fittipaldi. Tanto Pietro quanto Enzo demonstraram um forte interesse em tecnologias emergentes. Os irmãos têm um forte histórico de engajamento de seus fãs, gerando centenas de milhares de seguidores em diversas plataformas e milhões de visualizações no Twitch, Youtube e TikTok. Acreditamos que a comunidade Fantom mostrará um apoio incrível ao ingressar na rede, especialmente quando explorar todas as maneiras pelas quais a rede Fantom pode reforçar o GameFi. Estamos empolgados em apresentar novos usuários de todas as origens e níveis de experiência à rede Fantom de alta velocidade”, diz o CEO da Fantom, Michael Kong.

Tokens não fungíveis, mais conhecidos por sua abreviação, NFTs, são tokens digitais exclusivos que podem assumir a forma de qualquer peça de arte digital. Eles vivem na blockchain e são frequentemente trocados por uma variedade de criptomoedas. Para saber mais sobre NFTs e como se envolver no último projeto de Pierre, acesse o guia do nosso parceiro Fantom sobre NFTs.

