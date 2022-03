Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 planeja conversas com a Netflix para garantir que as futuras temporadas de Drive to Survive não distorçam muito a verdade e impeçam os pilotos de querer participar.

A série de documentários que retrata os bastidores da F1 provou ser um grande sucesso ao atrair novos públicos para a categoria desde que foi lançada pela primeira vez em 2019.

No entanto, alguma dramatização excessiva das histórias e a maneira como exageraram as rivalidades levaram a algumas críticas de fãs e pilotos.

Max Verstappen, em particular, se recusou a participar da série por causa do que ele chamou de rivalidades falsas.

“Eles falsificaram algumas rivalidades que na verdade não existem”, disse Verstappen em entrevista à Associated Press no ano passado. “Então, eu decidi não fazer parte disso e não dei mais entrevistas.”

O CEO da F1, Stefano Domenicali, está ciente dos benefícios que a série da Netflix trouxe para o esporte, mas também entende por que alguns pilotos não gostam da maneira como podem ser retratados.

Ele disse que, após discussões com as equipes sobre a situação, haverá uma pressão para que a Netflix recue um pouco na dramaticidade para que todos os pilotos se sintam à vontade em participar.

"Não há dúvida de que o projeto da Netflix teve um efeito muito bem-sucedido", disse Domenicali em entrevista à mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com da Itália.

“Para despertar o interesse de um novo público, foi usado um tom que, de certa forma, focava na dramatização da história.

“É uma oportunidade, mas acho que precisa ser entendida. Conversamos sobre isso neste fim de semana [no Bahrein] em uma reunião com as equipes também.

“Um piloto que se recusa a participar porque sente que não está sendo representado da maneira correta não está sendo construtivo; por isso é necessário um diálogo para entender como ele pode ser incluído em um formato que ele considera certo.

“Vamos conversar também com a Netflix, porque é preciso que a história não se afaste da realidade, senão, não cabe mais.

“É um tema que vamos abordar em conjunto com os pilotos. Temos que garantir que um projeto que gerou uma tração tão excepcional tenha uma linguagem que continue atraindo, mas sem distorcer a imagem e o significado do esporte com o qual vivemos todos os dias”.

Verstappen não é o único piloto que expressou algumas reservas sobre a maneira como a Netflix os tratou.

Lando Norris disse após o lançamento da temporada mais recente: “Obviamente, existem alguns comentários e coisas aqui e ali que talvez estejam fora do contexto, com certeza. Quando você é a pessoa de quem se trata, talvez você não concorde tanto com isso porque pode fazer você parecer que disse algo em um tempo e lugar que definitivamente não é o correto.”

