Mudanças radicais no regulamento geralmente levam ao elemento da divergência, já que cada equipe acaba indo para sua própria direção, especialmente na Fórmula 1. Mas, com o passar do tempo, começamos a ver uma certa convergência, com todas indo atrás de desenvolver soluções similares à que teve a melhor performance.

Renault e McLaren estão buscando retornar à sua glória antiga nas próximas temporadas, e investigamos seus progressos com as asas dianteiras e bicos desde a mudança do regulamento em 2019.

Renault

Renault R.S.19 front wing comparison Japanese GP Photo by: Giorgio Piola

O design da asa dianteira da Renault continuou seguindo a mesma filosofia dos anos anteriores ao campeonato de 2019, embora sem todas as superfícies adicionais proibidas pelas novas regras.

Durante a temporada, a equipe fez alterações na extremidade interna das abas e na junção do plano principal com a seção neutra.

Ela alterou a curvatura dos planos principais na junção e adicionou uma fenda logo acima dela, enquanto a mudança de abordagem da posição e forma dos flaps influencia a vorticidade do vórtice Y250 nessa região.

Renault F1 Team R.S.19 front nose Photo by: Giorgio Piola

A Renault lançou sua versão da capa em seu GP local, o da França (seta vermelha). A solução, improvisada, não teve um design totalmente novo, sendo ajustada na extremidade traseira dos pilares longos e entalhados, utilizados pela equipe.

Renault F1 Team R.S.20 front wing nose Photo by: Giorgio Piola

Para 2020, a Renault vem com um design visivelmente diferente, por seguir o percurso feito pela Mercedes, usando um corpo central fino que se afunila na extremidade do chassi e cria uma ponta mais bulbosa.

A seção fina do corpo principal permite que seja usada uma capa muito maior, capturando mais fluxo de ar e concentrando-o na região desejada.

McLaren

A McLaren introduziu um conjunto de bico extremamente completo em 2018, usando aspectos de design vistos em outras partes do grid, incluindo o fluxo através da ponta do bico, um corpo mais esbelto na seção central e uma capa.

Havia a esperança de que o bico atualizado, introduzido no GP da Espanha, ajudaria a desbloquear o potencial escondido do carro, mas os ganhos vistos no simulador não se traduziram totalmente na pista.

Durante a temporada, abandonou os painéis localizados ao lado do bico, um recurso que deveria ajudar a canalizar o fluxo de ar, mas que na verdade criou efeitos colaterais indesejados.

McLaren MCL35 front wing nose Photo by: Giorgio Piola

Em 2019, o design do bico permaneceu relativamente estável, mas, para 2020, a equipe simplificou a região da ponta, diminuindo totalmente o fluxo através dos canais e retornando para uma ponta do bico simples, no estilo de polegar.

McLaren MCL34 front wing comparsion Photo by: Giorgio Piola

Para cumprir o regulamento de 2019, seu primeiro design teve um formato mais próximo de uma asa dianteira de estilo "carregado" (imagem esquerda, inferior), mas, ao otimizar o fluxo sobre a asa e com melhor entendimento sobre o quanto da asa deveria se dedicar à geração de downforce, começou a fazer alterações.

A asa evoluiu para apresentar mais características "descarregadas", com o acorde e o ângulo das seções externas dos flaps reduzidos. O ataque na borda principal do avião principal também foi reduzido, diminuindo a exposição dos dois sob as asas.

Enquanto isso, as câmeras infravermelhas montadas sobre as abas foram movidas e instaladas na placa final, alterando seu impacto aerodinâmico.

O design inicial da McLaren (à esquerda) foi mantido de 2019, enquanto a equipe introduziu uma nova versão (à direita) na segunda semana da pré-temporada.

O recurso de destaque da revisão foi um lábio tipo Gurney, que foi adicionado na borda traseira da placa (seta vermelha). Obviamente, isso se destaca quando comparado às outras alterações, mas funciona em conjunto com elas, com a forma da placa dos pés (azul), altura do plano principal onde se encontra a placa final (seta preta) e forma das abas (seta verde), todos revisados.

GALERIA: Relembre todos os carros e pilotos da McLaren na F1

Galeria Lista 1966: McLaren-Ford M2B 1 / 63 Foto de: LAT Images Piloto: Bruce McLaren 1967: McLaren-BRM M4B 2 / 63 Foto de: LAT Images Piloto: Bruce McLaren 1967-1968: McLaren-BRM M5A 3 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme 1968-1970: McLaren-Ford M7A 4 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Dan Gurney, Denis Hulme 1969-1971: McLaren-Ford M7C 5 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme 1969: McLaren-Ford M9A 6 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme, Derek Bell 1970: McLaren-Alfa-Romeo M7D 7 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme, Dan Gurney, Andrea de Adamich 1970: McLaren-Ford M14D 8 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme, Peter Gethin, Dan Gurney, Andrea de Adamich 1970-1971: McLaren-Ford M14A 9 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Denis Hulme, Peter Gethin, Jackie Oliver 1972-1973: McLaren-Ford M19C 10 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Denis Hulme, Peter Revson, Brian Redman, Jody Scheckter 1973-1978: McLaren-Ford M23 11 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Denis Hulme, Emerson Fittipaldi, Mike Hailwood, David Hobbs, Jochen Mass, James Hunt, Gilles Villeneuve 1976-1979: McLaren-Ford M26 12 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: James Hunt, Patrick Tambay, Bruno Giacomelli 1979: McLaren-Ford M28 13 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Patrick Tambay, John Watson 1979-1981: McLaren-Ford M29F 14 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Andre de Cesaris 1980: McLaren M30 15 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Alain Prost 1981-1982: McLaren-Ford MP4/1 16 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Andrea de Cesaris 1982: McLaren-Ford MP4/1B 17 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Niki Lauda 1983: McLaren-Porsche MP4/1E 18 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Niki Lauda 1984: McLaren-Porsche MP4/2 19 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Niki Lauda, Alain Prost 1985: McLaren-Porsche MP4/2B 20 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Niki Lauda, Alain Prost 1986: McLaren-Porsche MP4/2C 21 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Alain Prost, Keke Rosberg 1987: McLaren-Porsche MP4/3 22 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alain Prost, Stefan Johansson 1988: McLaren-Honda MP4/4 23 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alain Prost, Ayrton Senna 1989: McLaren-Honda MP4/5 24 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alain Prost, Ayrton Senna 1990: McLaren-Honda MP4/5B 25 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1991: McLaren-Honda MP4/6 26 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1992: McLaren-Honda MP4/6B 27 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1992: McLaren MP4/7A 28 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1993: McLaren-Ford MP4/8 29 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Ayrton Senna, Michael Andretti, Mika Häkkinen 1994: McLaren-Peugeot MP4/9 30 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Mika Häkkinen, Martin Brundle, Philippe Alliot 1995: McLaren-Mercedes MP4/10 31 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, Mark Blundell 1995: McLaren-Mercedes MP4/10B 32 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, Mark Blundell, Nigel Mansell, Jan Magnussen 1995: McLaren-Mercedes MP4/10C 33 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, Mark Blundell 1996: McLaren-Mercedes MP4/11 34 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1996: McLaren-Mercedes MP4/11B 35 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1997: McLaren-Mercedes MP4/12 36 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1998: McLaren-Mercedes MP4/13 37 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1999: McLaren-Mercedes MP4/14 38 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 2000: McLaren-Mercedes MP4/15 39 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 2001: McLaren-Mercedes MP4-16 40 / 63 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 2002-2003: McLaren-Mercedes MP4-17 41 / 63 Foto de: DaimlerChrysler Pilotos: David Coulthard, Kimi Räikkönen 2002-2003: McLaren-Mercedes MP4-17D 42 / 63 Foto de: Michael Kim Pilotos: David Coulthard, Kimi Räikkönen 2004: McLaren-Mercedes MP4-19 43 / 63 Foto de: DaimlerChrysler Pilotos: David Coulthard, Kimi Räikkönen 2005: McLaren-Mercedes MP4-20 44 / 63 Foto de: McLaren Pilotos: Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Alexander Wurz 2006: McLaren-Mercedes MP4-21 45 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Pedro de la Rosa 2007: McLaren-Mercedes MP4-22 46 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Fernando Alonso 2008: McLaren-Mercedes MP4-23 47 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2009: McLaren-Mercedes MP4-24 48 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2010: McLaren-Mercedes MP4-25 49 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Jenson Button 2011: McLaren-Mercedes MP4-26 50 / 63 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Jenson Button 2012: McLaren-Mercedes MP4-27 51 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Jenson Button 2013: McLaren-Mercedes MP4-28 52 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Jenson Button, Sergio Perez 2014: McLaren-Mercedes MP4-29 53 / 63 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Jenson Button, Kevin Magnussen 2015: McLaren-Honda MP4-30 54 / 63 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Pilotos: Jenson Button, Fernando Alonso, Kevin Magnussen 2016: McLaren-Honda MP4-31 55 / 63 Foto de: McLaren Pilotos: Jenson Button, Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne 2017: McLaren-Honda MCL32 56 / 63 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne, Jenson Button 2018: McLaren-Renault MCL33 57 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne 2019: McLaren-Renault MCL34 58 / 63 Foto de: McLaren Pilotos: Carlos Sainz Jr, Lando Norris 2020: McLaren MCL35 59 / 63 Foto de: McLaren Pilotos: Carlos Sainz Jr. e Lando Norris 2020: McLaren MCL35 60 / 63 Foto de: McLaren 2020: McLaren MCL35 61 / 63 Foto de: McLaren Detalhes da frente do carro 2020: McLaren MCL35 62 / 63 Foto de: McLaren Detalhe da lateral 2020: McLaren MCL35 63 / 63 Foto de: McLaren Detalhe da traseira do carro

VÍDEO: Quais são os maiores pilotos da história da McLaren na F1?

PODCAST: Os cinco maiores mitos e verdades da F1

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: