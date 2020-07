O Grande Prêmio da Estíria contou com um grande ponto de polêmica logo na primeira volta. Um novo toque entre os dois ferraristas: Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Vettel abandonou imediatamente na Áustria, enquanto Leclerc deixou a prova quatro voltas depois.

Mas para abafar a confusão rapidamente, o monegasco fez questão de admitir o erro. Leclerc acertou a traseira do alemão ao tentar a ultrapassagem por dentro na curva 3 do Red Bull Ring, que recebeu a Fórmula 1 neste domingo (12).

A colisão deixou Vettel com um dano na asa traseira que encerrou sua corrida imediatamente, enquanto Leclerc foi instruído a abandonar quatro voltas depois devido a um assoalho danificado em sua Ferrari SF1000.

Em entrevista à Sky Sports após o abandono, Leclerc foi rápido para admitir a culpa pelo acidente e confirmou que já havia se desculpado com Vettel.

“Obviamente desculpas não são suficientes em momentos como esse. Estou apenas desapontado comigo mesmo”, disse Leclerc.

“Fiz um trabalho muito ruim hoje, eu deixei o time na mão. Posso apenas pedir desculpas, mesmo que isso não seja suficiente. Espero que eu aprenda com isso e que voltemos mais fortes para as próximas corridas”.

“Não precisamos disso. O time não precisa disso e coloquei todos os esforços da equipe no lixo. Peço desculpas, mas, novamente, isso não é suficiente”.

Questionado se a manobra foi muito otimista, Leclerc respondeu que sim.

Vettel disse que ficou surpreso ao ver a tentativa de ultrapassagem de Leclerc devido à curva apertada e ao fato de que outros carros também batalhavam pela posição.

“Eu estava brigando com outros dois carros, já éramos três carros na curva 3 e fiquei bem surpreso porque eu fui por dentro e não esperava que o Charles tentasse algo”, disse Vettel.

“Não acho que havia espaço. Obviamente uma pena, algo que devíamos evitar, mas não há muito que eu poderia ter feito de diferente”.

“Eu estava apenas pegando leve e conservador porque (a curva) já estava muito ocupada, é bem apertada e eu estava apenas tentando posicionar meu carro para a próxima reta. Até lá eu já havia percebido que eu tinha um bom dano no carro”.

O abandono duplo veio como um golpe para a Ferrari, que já esperava obter uma corrida completa de dados das novas atualizações que foram feitas rapidamente nos carros para o GP da Estíria.

“Isso é uma vergonha”, disse Vettel.

“Obviamente foi um bônus vir aqui para a mesma pista e hoje estava bem similar em termos das condições. Mas não conseguiremos essa resposta”.

“O carro se sentiu bem melhor na sexta-feira e de volta ao ponto em que estava na semana passada, onde foi na direção errada, mas é uma pena também pela atualização, gostaríamos muito de começar a corrida na pista e algumas voltas para ver onde está o carro”.

“Mas infelizmente não conseguiremos essa resposta”.

Os comissários notaram o incidente entre Leclerc e Vettel, mas consideraram que nenhuma investigação sobre a colisão era necessária.

