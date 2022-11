A temporada de 2022 da Fórmula 1 já é história. Neste domingo aconteceu o GP de Abu Dhabi, última das 22 etapas do campeonato. Max Verstappen novamente venceu, mas a briga ficou para o vice-campeonato de pilotos e construtores, com a Ferrari levando a melhor nas duas frentes.

