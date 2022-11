F1: Após vice, Leclerc cobra "passo adiante" da Ferrari para 2023

Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc é o vice-campeão da Fórmula 1 em 2022! Em um final emocionante, o monegasco impediu uma aproximação mais dura de Sergio Pérez para terminar em segundo no GP de Abu Dhabi e garantir seu primeiro vice da carreira no Mundial.

Para isso, a Ferrari arriscou, apostando em apenas uma parada, fazendo com que Leclerc tivesse que gerenciar seus pneus duros por boa parte da prova, o que acabou dando certo, mas que deixou o piloto esgotado.

Cansado, Leclerc conversou com Jenson Button após o fim da corrida e confirmou que a prova cobrou muito de si.

"Dei 110% de mim desde a primeira volta. Honestamente, tivemos a corrida perfeita para nós. Não houve muito mais hoje. Sabia que a única possibilidade de bater Checo hoje era com uma estratégia diferente, brincando com o gerenciamento de pneus, o que fizemos bem. E conseguimos fazer uma parada apenas funcionar, então estou realmente feliz".

Mas, mesmo estando feliz com o resultado deste ano, o monegasco já cobrou um avanço da Ferrari para o próximo ano.

"Sim, estou feliz [com o vice]. Eu realmente espero que no próximo ano possamos dar um passo adiante para lutar pelo campeonato. Mas considerando onde estávamos no ano passado, é um grande passo adiante".

"Acho que melhoramos no fim do ano em termos de estratégia. Ainda temos que melhorar no ritmo de corrida, porque sofremos mais no domingo. Mas vamos dar o nosso melhor nas férias para alcançarmos".

PÓDIO: Verstappen vence e LECLERC SEGURA PÉREZ pra ser vice-campeão em Abu Dhabi! VETTEL pontua

