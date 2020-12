Leclerc é punido e perde três posições para GP de Abu Dhabi

Charles Leclerc foi considerado culpado pelo acidente na primeira volta do GP de Sakhir de F1. Os comissários puniram o piloto da Ferrari em três posições para a próxima corrida, em Abu Dhabi. Além disso, ele terá mais dois pontos em sua superlicença.

Leclerc se envolveu em uma briga com Sergio Pérez, Max Verstappen e Valtteri Bottas enquanto eles corriam para a curva 4 na primeira volta da corrida do Bahrain.

Mas ele calculou mal seu ponto de frenagem e atingiu a traseira do carro de Sergio Pérez da Racing Point.

Leclerc foi eliminado no local com danos na frente do carro, enquanto Pérez foi capaz de retomar e colocar pneus frescos, antes de vencer.

Ele foi convocado para ver os comissários após a corrida e foi decidido que foi o culpado pela batida.

Para os comissários, Leclerc violou o Artigo 2d, Capítulo IV Apêndice L do Código Esportivo Internacional da FIA.

“Os Comissários ouviram do piloto do Carro 16 (Charles Leclerc), representantes da equipe e analisou vários ângulos de evidência de vídeo. O carro 16 freou tarde demais na curva 4, travando a roda dianteira direita e colidindo com o carro 11 que estava na linha normal de corrida para a curva.”

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1 2020: Pérez faz HISTÓRIA no GP de Sakhir e Russell mostra o TALENTO que tem; acompanhe debate