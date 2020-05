Leclerc fala sobre papel na Ferrari após chegada de Sainz

Para 2021, Charles Leclerc terá um novo companheiro de equipe na Ferrrari: sai Sebastian Vettel e chega Carlos Sainz. As mudanças mexeram com o mercado de pilotos da Fórmula 1 nas últimas semanas e Leclerc falou sobre como que essa troca na dupla irá mexer ou não com o trabalho na equipe italiana.

Em entrevistas ao jornal francês L'Équipe e ao veículo monegasco La Gazette de Monaco, o piloto comentou sobre a chegada de Sainz e a saída de Vettel.

"Não vou ser o número 1 na Ferrari", disse Leclerc ao L'Équipe. "Penso que Carlos é um piloto fabuloso e, se isso ainda não for óbvio para as pessoas, ele provará isso na Ferrari a partir de 2021. Será um grande desafio para mim".

Ao site La Gazette de Monaco, Leclerc defendeu as qualidades de Sainz, afirmando que as pessoas ainda têm dúvidas sobre o espanhol por causa do carro que ele tem atualmente.

"Eu acho que ele vai provar isso de novo, como fez no passado. Não é tão óbvio como deveria ser, já que ele atualmente tem um carro um pouco menos competitivo, mas ele será muito rápido. Acho que será um grande desafio para mim, como sempre que temos um novo companheiro de equipe".

Leclerc voltou a comentar sobre a saída de Vettel, afirmando que aprendeu muito ao lado do tetracampeão.

"Ele me ajudou demais. Mas é uma decisão da Ferrari. Fiquei feliz com Seb, ele tinha muita experiência e aprendi muito com ele. Vai ser diferente com Carlos. Ele é jovem, quer se sair bem e será legal".

Relembre a carreira meteórica de Leclerc

Galeria Lista Primórdios da carreira: kart 1 / 15 Foto de: CIK/KSP Leclerc foi campeão no Mundial CIK-FIA KF3 em 2011, divisão júnior da categoria. Mais tarde, ele foi vice-campeão no CIK-FIA World KZ, perdendo o título para ninguém menos que Max Verstappen. Forte amizade com Bianchi 2 / 15 Jules Bianchi e Charles Leclerc eram amigos desde a infância. O monegasco viu o amigo sofrer um acidente no GP do Japão de 2014 que resultou na morte do francês. Um duro golpe para o jovem piloto. 2014 - Fórmula Renault 2.0 3 / 15 Foto de: DPPI Naquela temporada o monegasco disputou a 2.0 Alpes, onde foi vice campeão, e ainda fez algumas provas na Eurocup 2.0. Correu pela Fortec em ambas. 2015 - Fórmula 3 Europa e GP de Macau 4 / 15 Foto de: Jun Qian Charles Leclerc foi quarto colocado no campeonado e vice-campeão na importante corrida realizada anualmente na Ásia. Neste ano ele pilotou pela Van Amersfoort. 2015 - Fórmula 3 Europa e GP de Macau 5 / 15 Foto de: FIA F3 / Suer Leclerc foi o melhor entre os pilotos que ficaram atrás das 'gigantes da base', Prema e Carlin. O campeonato foi vencido por Felix Rosenqvist e Antonio Giovinazzi foi o vice. 2016 - Campeão da GP3 6 / 15 Foto de: GP3 Series Media Service O monegasco disputou seu primeiro campeonato por uma das equipes dominantes das categorias inferiores, faturando o título depois de bater o rival Alexander Albon no campeonato. 2017 - Título na Fórmula 2 7 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Pilotando pela Prema, já de olho na F1, Leclerc venceu o campeonato da F2 com sete vitórias e oito poles em 22 corridas. Naquele ano, Leclerc sofreu outro duro golpe da vida, a perda do pai, que faleceu pouco antes da conquista do título. 2017 - Título na Fórmula 2 8 / 15 Foto de: GP3 Series Media Service Ao fim da temporada, Leclerc foi procurado pela Sauber, que já estava sob influência da Ferrari/ Alfa Romeo, que apoiavam a carreira do piloto. 2018 - Destaques na Sauber 9 / 15 Foto de: Sutton Motorsport Images Leclerc sofreu para se encontrar logo no início da temporada de estreia na F1, mas no GP de Baku, no Azerbaijão, o piloto se encontrou e alcançou um sexto lugar, dando início a uma temporada de destaque. 2018 - Destaques na Sauber 10 / 15 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Depois de pontuar dez vezes no ano, Leclerc terminou o ano com 39 pontos, contra 9 de Marcus Ericsson, o que lhe garantiu uma oferta para dar um salto na carreira ao assinar com a Ferrari. 2019 - Início de uma era na Ferrari 11 / 15 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Logo em sua segunda corrida pela equipe italiana, no Bahrein, o jovem Leclerc mostrou a que veio, conquistando a pole e liderando boa parte da corrida. Nas últimas voltas, uma falha no motor da Ferrari fez o monegasco cair para a terceira posição, seu primeiro pódio. 2019 - Primeira vitória em um fim de semana infeliz 12 / 15 Foto de: Erik Junius Leclerc dominou o companheiro, Sebastian Vettel, e os demais rivais para faturar a primeira vitória de sua carreira. No entanto, o acidente fatal de Anthoine Hubert na F2 no dia anteior à corrida, acabou trazendo um clima pesado ao fim de semana. 2019 - Primeira vitória em um fim de semana infeliz 13 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Leclerc, que era próximo de Hubert, dedicou a vitória ao amigo. 2019 - Consagração em frente aos Tifosi 14 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Em Monza, Leclerc conquistou o maior feito de sua carreira até aqui. Fez a pole, segurou os ataques do pentacampeão Lewis Hamilton ao longo da corrida e venceu em frente a legião de fãs da Ferrari. 2019 - Consagração em frente aos Tifosi 15 / 15 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images A vitória na Itália, casa da Ferrari, elevou Leclerc ao patamar de ídolo para os fãs da marca e entusiastas da Fórmula 1.

