Considerado o 'pai de todos' por muitos envolvidos com o esporte a motor no Brasil, Emerson Fittipaldi tem uma grande trajetória no mundo do automobilismo. Sua história começou ainda nos anos 60 e segue até os dias de hoje. E o brasileiro contou alguns dos episódios acumulados ao longo desses anos em uma conversa com o Motorsport.com.

O papo rolou durante uma live no Instagram do Motorsport.com, comandada por Felipe Motta. Emerson falou sobre sua trajetória no automobilismo, desde o início da carreira até sua aposentadoria na IndyCar, passando pelas categorias de base na Europa, o período na Fórmula 1, os títulos e a Copersucar. Ele falou também sobre sua amizade com o Beatle George Harrison.

Muita história para contar

Emerson dividiu com Felipe Motta e o público muitas histórias sobre sua fase na F1, incluindo os títulos conquistados com a Lotus e a McLaren, além do projeto da Copersucar, que correu por oito anos no grid da principal categoria do automobilismo mundial.

O brasileiro também dividiu histórias que viveu ao lado de George Harrison, membro de uma das bandas mais importantes da história da música: os Beatles.

GALERIA: Veja 10 curiosidades sobre Emerson Fittipaldi

Galeria Lista Emerson nasceu em uma família que respirava velocidade: seu pai, Wilson, e sua mãe, Juzy, correram de moto e carro e foram figuras importantes no início do automobilismo brasileiro. 1 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Ao contrário do que se diz, Emerson não foi o fator decisivo no título póstumo de Rindt em 1970. Seu triunfo nos EUA se deveu a um problema de Jacky Ickx – que devia vencer todos 3 GPs restantes para ser campeão. 2 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Fittipaldi foi o único a terminar uma corrida na F1 com o Lotus 56B, na Itália em 1971. O carro era movido por uma turbina de helicóptero e não tinha nem câmbio e nem freio-motor. Mesmo tendo 150 cv a mais que os outros F1s da época, ele era ruim em curvas 3 / 10 Foto de: LAT Images Campeã oito vezes entre equipes e 12 vezes entre pilotos, a McLaren viu seus dois primeiros mundiais vindos pelas mãos de Emerson Fittipaldi, no ano de 1974. 4 / 10 Foto de: LAT Images O último pódio de Emerson na Fórmula 1 pode ser tido como uma bela passagem de bastão entre dois ídolos do automobilismo brasileiro. Aquela prova em Long Beach no ano de 1980 foi marcou a primeira vitória de Nelson Piquet. 5 / 10 Foto de: LAT Images Para ir ao funeral de Ayrton Senna, Emerson precisou se ausentar dos primeiros treinos livres para a 500 Milhas de Indianápolis de 1994. 6 / 10 Foto de: Altamiro Nunes/AP Photo Em 1995, o piloto acabou não se classificando para a Indy 500 após o carro da Penske não ter se adaptado bem à pista. Ele ainda tentou se garantir na prova com um carro da equipe Rahal, mas perdeu a vaga no grid para Stefan Johansson no Bump Day. 7 / 10 Foto de: IndyCar Series Após seu grave acidente em Michigan em 1996, que o fez encerrar a carreira na Indy, o ex-Beatle George Harrison gravou uma versão de Here Comes The Sun com letra dedicada a Emerson. 8 / 10 Foto de: JEP / Motorsport Images A última corrida disputada por Emerson na carreira foi em 2014. Ele andou na Ferrari #61 da AF Corse com o italiano Alessandro Pier Guidi e o norte-americano Jeff Segal. O time finalizou em sexto e último na LMGTE-Am. 9 / 10 Foto de: Ferrari Media Center O clã Fittipaldi no automobilismo ainda segue. Pietro e Enzo, netos de Emerson, já competem nos carros, enquanto que seu filho mais novo, Emmo, atualmente inicia sua carreira no kart. 10 / 10 Foto de: Dutch Photo Agency

