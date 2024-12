Charles Leclerc disse que o desempenho discreto da Ferrari no quali sprint desta sexta-feira no GP do Catar significou que a Scuderia estava "voltando à realidade", com o monegasco tendo se classificado em quinto.

Leclerc liderou o treino livre com uma margem considerável sobre os pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, superando a dupla em quase 0s5 no TL, mas Charles ficou atrás dos dois e de George Russell, da Mercedes, na classificação sprint da Fórmula 1 no Catar.

O monegasco também foi superado pelo companheiro de equipe espanhol Carlos Sainz, que ficou em quarto lugar nos estágios finais da SQ3. Leclerc disse que isso representou melhor o ritmo real da Ferrari, embora tenha ficado desapontado por não ter aproveitado a esperança gerada pelo treino livre.

"Não é bom, porque quando você dá tudo de si e ficamos apenas em P4 e P5, não é ótimo, considerando a importância deste fim de semana para nós. Mas digamos que, por qualquer motivo, o TL foi muito acima de nossas expectativas. Este [sprint qualifying], eu diria que está de acordo com o que esperávamos, então estamos voltando à realidade", comentou ele, cuja Ferrari briga contra a McLaren pelo título de construtores.

"Obviamente, depois do TL, havia esperanças de que pudéssemos fazer algo melhor, mas não conseguimos. Se olharmos para o TL, claramente sim [a vitória na sprint é possível], mas se olharmos para a classificação, não. Por enquanto, o mais representativo é a qualificação, portanto não estamos na melhor posição. Mas nunca se sabe, é sempre diferente no dia da corrida", avaliou o monegasco da F1.

Sainz explicou por que só conseguiu dar uma única volta no final da última sessão qualificatória, afirmando que estava tendo dificuldades com o equilíbrio do carro - principalmente com a subviragem - e não podia correr muitos riscos já que o carro estava saindo de frente.

O espanhol acrescentou que as voltas anteriores abortadas não foram 'ajudadas' pelas voltas de preparação de Max Verstappen, da Red Bull, à frente, devido ao efeito do ar sujo no Circuito Internacional de Losail.

"Não maximizamos nosso pacote. Embora a volta tenha sido limpa, foi apenas uma volta com muita subviragem (saída de frente) no carro. Eu simplesmente não consegui virar o carro durante toda a volta. Também foi uma volta difícil porque era a minha única chance de dar uma volta, então não podia arriscar muito com os limites da pista porque perdi a volta anterior, só precisava ter certeza de que estava conseguindo dar uma volta", explicou Carlos.

"Infelizmente, estávamos em uma situação em que eu entrei no setor um e no setor dois com o Max na frente, e ele estava preparando os pneus, então eu tinha um pouco de ar sujo atrás dele. Além disso, o equilíbrio do carro estava ruim. Tivemos muita subviragem com o pneu [macio], o que significava que estávamos simplesmente lutando para virar o carro", completou ele. O Motorsport.com faz a cobertura completa do GP do Catar.

