Lando Norris conquistou a pole position da corrida sprint do GP do Catar da Fórmula 1. O piloto da McLaren largará ao lado de George Russell, da Mercedes, que conquistou o segundo tempo mais rápido, enquanto o companheiro de equipe, Oscar Piastri, fechou o top 3 da sessão de treinos classificatórios realizada nessa sexta-feira (29).

Norris foi o mais rápido das três sessões do quali em Losail, marcando tempo de 01min21s356 no SQ1, 01min21s231 no SQ2 e 01min21s012 no SQ3, marcando um domínio total do britânico no classificatório da corrida de curta duração.

Por mudanças no carro durante parque fechado, tanto Franco Colapinto, da Williams, quanto Sergio Pérez, da Red Bull, terão que largar do pitlane.

Confira o grid de largada da corrida sprint do GP do Catar

