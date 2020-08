Luto: Morre Fritz d’Orey, um dos pioneiros do Brasil na F1

O automobilismo brasileiro está de luto. Morreu nesta segunda-feira (31), aos 82 anos, Fritz d’Orey, após luta contra o câncer. Ele morava em Portugal, em Cascais, com os filhos.

Frederico José Carlos Themudo d’Orey foi um dos primeiros pilotos brasileiros a competir na F1, com três corridas na temporada de 1959, na França, Inglaterra - pela Scuderia Centro Sud com um Maserati - e Estados Unidos - pela Camoradi International também de Maserati -, tendo como melhor resultado o 10º lugar logo na estreia, em Reims.

Até então, ele era o quarto brasileiro a competir na categoria, após Chico Landi, Gino Bianco e Hermano (Nano) da Silva Ramos.

Após passagem pela maior categoria do automobilismo mundial, Fritz se aventurou no endurance, e nos anos 1960 fez parte do time da Ferrari, com participação na lendária 12 Horas de Sebring.

Fritz d'Orey, Tec-Mec Maserati Photo by: Motorsport Images

Ainda em 1960, ele teve um grave acidente durante os treinos das 24 Horas de Le Mans, quando atingiu uma árvore, e resultando em um traumatismo craniano, o que abreviou sua carreira de piloto.

Em seguida d’Orey voltou ao Brasil para focar na carreira na construção civil, até se aposentar e se mudar para Portugal.

A filha do ex-piloto, Zoe, falou sobre a morte do pai em um depoimento emocionante.

"Meu pai tinha um coração tão grande, que mesmo com o corpo todo parando, o coração foi o último. Meu pai morreu hoje num suspiro com 4 dos seus 5 filhos a sua volta, vibrando amor."

