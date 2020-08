A volta rápida de Daniel Ricciardo no final do GP da Bélgica impediu mais um Grand Chelem de Lewis Hamilton na Fórmula 1 (pole, vitória, volta mais rápida e liderar de ponta a ponta). Mas isso não o impediu de bater mais um recorde que pertencia a Michael Schumacher até o início do domingo.

Hamilton, que conquistou sua vitória número 89 na F1, está a apenas duas de empatar com o recorde histórico de Schumacher, 91, que era visto como impossível até alguns anos. E o hexacampeão pode alcançar a marca no GP da Toscana, onde a Ferrari celebrará seu milésimo GP no Mundial.

Até lá, Hamilton segue quebrando outros recordes que pertenciam ao heptacampeão. O da vez foi o de quilômetros liderados na F1. Ao cruzar a linha de chegada em Spa, o hexacampeão alcançou a marca de 24.297 quilômetros na liderança, superando os números de Schumacher por 149 quilômetros.

Os números de ambos os pilotos dificilmente serão superados em curto prazo. No Top 10, só dois pilotos seguem ativos: Sebastian Vettel e Fernando Alonso. O primeiro está longe de ser competitivo em 2021 e o segundo ainda tem um futuro desconhecido a partir de 2021.

E no caso do espanhol, seriam necessários mais de 17 mil quilômetros para superar seu ex-companheiro de McLaren.

Confira os 10 pilotos com mais quilômetros liderados na F1:

Piloto Quilômetros Lewis Hamilton 24.297 Michael Schumacher 24.148 Sebastian Vettel 18.129 Ayrton Senna 13.430 Alain Prost 12.477 Jim Clark 10.125 Nigel Mansell 9.651 Juan Manuel Fangio 9.316 Jackie Stewart 9.183 Fernando Alonso 8.643

Esse é o terceiro recorde que Hamilton alcança ou supera Schumacher nas últimas quatro provas. Com a vitória no GP da Hungria, ele igualou a marca de oito vitórias em uma mesma pista (Schumacher tem a marca em Magny-Cours, antiga sede do GP da França). Enquanto no GP da Espanha, superou o alemão em número de pódios na F1 (157, com o GP da Bélgica, contra 155 do heptacampeão).

