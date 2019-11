Sebastian Vettel aproveitou a pista de seca de Interlagos e foi o mais rápido dos treinos livres para o GP do Brasil de Fórmula 1 nesta sexta-feira, com o tempo de 1min09s217. O piloto alemão da Ferrari comemorou o rendimento na segunda sessão prática.

"Acho que entendemos o que o carro precisa e agora podemos melhorar. O ritmo foi bom em uma volta rápida, mas não tanto em voltas consecutivas", disse o tetracampeão, que superou o companheiro monegasco Charles Leclerc.

"Precisamos de mais aderência, o que não é tão fácil de encontrar. Mas acho que podemos equilibrar o carro um pouco mais a nosso favor, o que deve melhorar as corridas longas", comentou o competidor germânico.

"De todo modo, acho que entendemos o que o carro precisa, então isso certamente nos ajudará no domingo", ponderou o piloto alemão, que completará 100 GPs pela Ferrari na etapa brasileira de 2019.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Ferrari completa 90 anos e passa por jejum

A marca italiana completou nove décadas no fim de semana do GP da Itália. A equipe não vence um mundial desde 2008, quando foi campeã de construtores. O último título de pilotos foi o de Kimi Raikkonen, em 2007, o único da era pós Schumacher. Enquanto a Ferrari busca novas conquistas na F1, relembre todos os carros da lendária equipe na elite do automobilismo mundial: