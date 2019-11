A sexta-feira em Interlagos marcou o primeiro encontro de Lewis Hamilton com seu carro após a conquista do hexacampeonato. O resultado em si, o quinto lugar no treino livre 2, o único com pista seca, não foi dos melhores. Mas nada que preocupe o britânico para o GP do Brasil de Fórmula 1.

"Foi um dia razoavelmente bom. Foi possível fazer um bom trabalho e fizemos tudo o que precisávamos. A sessão foi boa, tranquila."

Embora confiante com a que pode conseguir no sábado e domingo, Hamilton apontou a Ferrari como favorita. "As Ferraris estão muito fortes aqui, pelo menos foi o que o dia sugeriu. Eles, em geral, estão ganhando de nós em retas e parece ser o caso aqui. Vai ser interessante ver como podemos melhorar."

O piloto do Mercedes não saiu da garagem na primeira sessão livre, e não foi em comum acordo com a equipe. "O time queria que eu fosse para a pista, mas não quis ir. Não fazia sentido. Seria um exercício inútil."

No GP do Brasil ao chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, não estará presente. Nada que tenha mudado o cenário nos boxes do time. "Muda pouco. Ele tem uma presença tão marcante e forte que mesmo quando não está, é como se estivesse."

Se alguém acha que já ter sido campeão de forma antecipada muda o foco do britânico está enganado. "Não fica mais fácil do que antes. Mas ainda quero ganhar corridas e continua sendo difícil ganhá-las. O que muda é que posso ser mais agressivo, já que agora não tenho nada a perder. Vou para cima."

