VÍDEO: Veja batida que encurtou dia de Kubica em Interlagos

A vida de Robert Kubica continua difícil na F1. O polonês, que acabou não participando do primeiro treino livre para o GP do Brasil, por ceder seu lugar ao canadense Nicholas Latifi, teria apenas o TL2 para fazer o reconhecimento da pista de Interlagos.

Mas tudo acabou muito cedo, por volta de cinco minutos de treino. Kubica perdeu o controle de sua Williams na saída do ‘S do Senna’, invadiu a grama e acabou batendo no guardrail, encerrando sua já curta sexta-feira.

“Fiquei completamente chocado com o que aconteceu", disse Kubica. "Mas você sabe que é difícil estar preparado para uma situação que você não pode impedir e acho que foi uma situação muito infeliz.”

Sebastian Vettel foi o mais rápido do dia, seguido por Charles Leclerc, com ambos estabelecendo seus melhores tempos no TL2. Lewis Hamilton foi apenas o quinto colocado.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Veja como foi o acidente de Kubica

Confira imagens da sexta-feira da F1 em São Paulo