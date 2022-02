Carregar reprodutor de áudio

A repórter da Band na cobertura da Fórmula 1, Mariana Becker, anunciou que não estará presente nas duas primeiras transmissões de 2022 - nos GPs de Bahrein e Arábia Saudita - por conta de uma fratura no tornozelo sofrida enquanto esquiava na Suíça.

De acordo com a jornalista, ela terá que ficar de "seis a oito semanas" sem pôr o pé no chão, o que a fará perder as provas iniciais do calendário - marcadas para 20 e 27 de março - e correr risco de ficar de fora também da etapa da Austrália, em 10 de abril.

Primeiramente, Mariana compartilhou em seu Instagram que não participaria das primeiras coberturas e revelou o acidente sofrido. Além de agradecer às mensagens de apoio dos que acompanharam as dificuldades recentes.

"Obrigado pelas mensagens e pela preocupação", disse ela no vídeo. "Para quem não sabe eu sofri um acidente esquiando no dia 15, onde quebrei o tornozelo esquerdo. Fiquei sabendo que tem ligamentos rompidos e terei que ser operada terça ou quarta-feira para colocar uma placa e parafusos. Vou perder o início do Mundial, dois ou três Grandes Prêmios, mas depois eu volto, e com tudo."

Pouco depois, compartilhou em seu Twitter mais informações sobre a lesão e especificou que as corridas que perderá devem ser as primeiras duas ou três.

A emissora ainda não anunciou quem será seu substituto. Atualmente, o repórter Felipe Kieling está em seu lugar na pré-temporada da F1 e é o mais cotado para assumir o microfone.

No início do ano, Mariana revelou em entrevista ao Motorsport.com que ela trabalharia em todos os GPs do calendário e que ainda não havia planos de dividir função, como chegou a fazer na época de Globo. Confira:

