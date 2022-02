Carregar reprodutor de áudio

Com o início dos ataques russos à Ucrânia nesta quinta-feira (24), uma série de consequências econômicas começam a recair aos negócios e, como consequência, também nos esportes e a Fórmula 1.

A Haas, que conta com o patrocínio da Uralkali, foi à pista nesta sexta-feira (25) em Barcelona sem a marca de fertilizantes estampada em seu carro. O futuro do acordo está em risco, como o próprio chefe da equipe, Gunther Steiner relatou: "Temos que lidar com as questões legais na próxima semana, o que não posso falar.”

Mais tarde, Nikita Mazepin, que também tem futuro incerto na equipe e, por consequência, na categoria, utilizou as redes sociais para comentar a situação.

“Aos meus fãs e seguidores. Este é um momento difícil e não tenho controle sobre muito do que está sendo dito e feito. Estou escolhendo focar no que eu posso controlar, trabalhando duro e fazendo o meu melhor para a Haas. Meus mais profundos agradecimentos por sua compreensão e apoio.”

Steiner disse que o futuro de Mazepin não necessariamente caberia à equipe. "Não tenho influência sobre os governos, e também precisamos ver como a situação na Ucrânia se desenvolve", disse ele.

F1 2022: GUERRA na Ucrânia TRAZ CONSEQUÊNCIAS no paddock; SAIBA como foi o dia em BARCELONA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #163 - Rico Penteado destrincha carros de 2022 da F1

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: