Depois de falar que o objetivo seria definir a segunda vaga na Red Bull para a temporada 2021 da Fórmula 1 até o GP da Turquia, Helmut Marko, consultor da marca austríaca, deu um novo espaço para Alex Albon respirar. O tailandês terá até a última etapa do ano, em Abu Dhabi, para mostrar se merece seguir como companheiro de Max Verstappen.

A segunda vaga na Red Bull é a mais cobiçada no grid da F1 no momento e Alex Albon segue reafirmando que tentará dar o seu melhor para garantir sua permanência, mas seu espaço na equipe vem sendo altamente questionado ao longo do ano, especialmente após o primeiro pódio na categoria, conquistado em Mugello.

Desde então, passaram-se cinco provas e o tailandês conquistou apenas sete pontos. Com isso, ocupa apenas o nono lugar no Mundial de Pilotos, com 100 pontos a menos que Verstappen e atrás de nomes como Ricciardo, Leclerc, Pérez e Norris.

Após meses defendendo Albon, Marko e Christian Horner, chefe da equipe, mudaram o discurso e passaram a falar abertamente que o piloto precisava melhorar os resultados ou a Red Bull traria Sergio Pérez ou Nico Hulkenberg para a próxima temporada.

Mas, até aqui, nenhuma decisão foi tomada e a equipe mudou o prazo que vinha falando anteriormente, o GP da Turquia. Agora, Albon terá até o final do ano para provar seu valor à equipe.

"Sempre dissemos que faríamos uma avaliação depois de Abu Dhabi", disse Marko à Sky Sports. "Albon fez uma corrida muito boa até rodar na Turquia, mas vamos julgar a situação no final da temporada. Não haverá uma decisão no meio".

Sobre os possíveis substitutos, cada um vive um momento diferente. Recentemente, Hulkenberg afirmou que estava em contato com as pessoas certas, mas que as conversas haviam silenciado nos últimos dias. Enquanto isso, Pérez teve seu melhor final de semana na temporada, ao largar em terceiro e terminar em segundo no GP da Turquia.

Uma prova de que a situação deve ficar em aberto por mais tempo é a divulgação por parte da Red Bull de um evento em 17 de dezembro com Horner, Albon e Verstappen.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1, MotoGP e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Entenda como Racing Point deixou de ser apenas a ‘Mercedes rosa

Podcast #076 – Hamilton x Schumacher: a comparação entre os campeões da F1