Campeão mundial de Fórmula 1 em 2016, Nico Rosberg falou sobre o que é necessário para triunfar nos embates com Lewis Hamilton, que se sagrou heptacampeão no último domingo (15) e igualou o recorde de títulos de Michael Schumacher. Ex-companheiro de Hamilton na Mercedes, o piloto alemão acredita que não há espaço para erro.

“Para vencê-lo, você precisa ter tudo 100% perfeito, caso contrário você não terá chance”, afirmou Rosberg, que tem 23 vitórias, 30 poles e 57 pódios na carreira – nove desses triunfos em 2016, ano em que conquistou o título.

Rosberg superou Hamilton em 2016, mas foi uma batalha travada até a corrida final, disputada em Abu Dhabi. O alemão garantiu a segunda colocação necessária para conquistar o título na prova final da temporada, que teve vitória do inglês. Hamilton, inclusive, venceu as últimas quatro corridas do ano, o que, no entanto, não foi suficiente para que levasse o caneco para casa.

Mesmo com o título em 2016, sendo o único a superar Hamilton desde 2014, Rosberg se rendeu ao piloto inglês e o comparou com os melhores da história da F1. “Não vou dizer aqui e agora, que um é melhor que o outro. Você mencionaria Schumacher, mencionaria Senna, mencionaria Fangio. Eu provavelmente filtraria esses quatro: Lewis, Senna, Fangio e Schumacher”, disse Rosberg, que evitou entrar no mérito de quem é o mais competente.

“Quem é o melhor? É simplesmente impossível dizer, mas igualmente à sua maneira, todos eles foram simplesmente inacreditáveis”, completou.

Em 2020, Hamilton seguiu quebrando recordes e também conquistou o posto de maior vencedor de GPs na história da categoria, com 94 vitórias – número que ultrapassa a quantidade de triunfos de Schumacher (91). O feito de alcançar os números do alemão foram ressaltados por Rosberg.

“Ninguém jamais teria pensado que os títulos de Michael Schumacher seriam igualados ou quebrados, mas agora foi feito”, disse Rosberg. “Acho que não é apenas uma das melhores e bem-sucedidas conquistas na Fórmula 1, mas também uma das maiores conquistas da história do esporte como um todo”, completou.

