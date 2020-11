O consultor da Red Bull, Helmut Marko, deve viajar ao Japão nos próximos dias para negociar com a Honda. A intenção é manter os motores da fabricante japonesa mesmo após a saída da fabricante da Fórmula 1 ao final da temporada de 2021.

“Não há nada oficial ainda, mas há conversas e parece que um acordo pode ser alcançado”, revelou Marko. “Há movimento, o copo está meio cheio ou meio vazio, mas sinto que estamos do lado positivo”, completou.

A Honda retornou à Fórmula 1 em 2015, quando passou a fornecer motores para a McLaren, equipe com a qual ficou até 2017. No ano seguinte, a fabricante japonesa fechou com a STR – atual AlphaTauri – e chegou à Red Bull em 2019, após o fim do acordo da RBR com a Renault.

Foram cinco vitórias de motores Honda desde a volta, sendo quatro de Max Verstappen com a Red Bull e uma de Pierre Gasly com a AlphaTauri.

Marko também confirmou que a intenção de promover Yuki Tsunoda, piloto da F2, para a AlphaTauri no ano que vem. Caso obtenha a superlicença ao final da temporada de F2, o que está próximo de acontecer, o jovem assumiria o assento de Daniil Kvyat.

“É claro que a Fórmula 1 tem prioridade absoluta”, afirmou Marko.

