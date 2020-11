O chefe da Mercedes, Toto Wolff, acredita que uma possível proibição do uso de túneis de vento na Fórmula 1 a partir de 2030 pode ter implicações de segurança. A proibição foi discutida na reunião da Comissão que ocorreu após o GP de Portugal, como parte do esforço do esporte para a sustentabilidade.

O longo tempo de espera surgiu porque as equipes levariam tempo para fazer a transição para operar exclusivamente com CFD (Computational Fluid Dynamics, normalmente chamado de testes de túnel de vento virtual) e porque é esperado que a tecnologia avance o suficiente em 10 anos para garantir que os carros possam ser desenvolvidos sem túneis.

Como outros chefes de equipe, Wolff aceitou o princípio da proibição, mas teme confiar apenas no trabalho teórico. "Acho que houve um amplo consenso de que isso acontecerá no longo prazo", disse Wolff. “Mas é uma mudança regulatória tão massiva que também envolve certos aspectos de segurança”.

“Não devemos esquecer que esses carros são os mais rápidos do planeta, com a maior força descendente, e não queremos fazer experiências ao vivo com pilotos nos carros baseados em CFD”.

Ele acrescentou: "Acho que definir uma meta como 2030 para proibir túneis de vento é um caminho que funciona para todos e vai nos ajudar a tornar o esporte mais sustentável do lado financeiro”.

O diretor executivo da Renault, Marcin Budkowski, disse que a proibição do túnel seria um grande desafio, mas uma transição para CFD poderia ser alcançada, dado o tempo de espera agora em discussão.

"Não é um assunto novo, já foi falado há algum tempo", disse ele. "Acho que a chave para esse tipo de reestruturação técnica significativa é fazer isso com bastante antecipação”.

"Hoje, os túneis de vento são uma parte essencial do desenvolvimento de um carro de F1, e o risco de fazer tudo com a simulação numérica é que você chega à primeira corrida e o carro se comporta de maneira completamente diferente do que você espera e você tem dificuldade em realmente voltar aos trilhos”.

“O risco é que as pessoas percam a correlação com a pista, e o túnel é um elemento importante disso. A F1 adora um desafio e acho que se você nos contar que em 10 anos nos afastamos de algo que é essencial para desenvolvimento, porque vamos acelerar a parte de simulação, acho que é viável”.

“Toda vez que esse assunto surgiu antes disso vamos bani-lo em dois anos, vamos bani-lo em três anos, o que não era realista. Então, como objetivo para 10 anos, o que está alinhado com a mensagem de sustentabilidade que nós estamos construindo em torno da F1, é uma perspectiva realista”.

A McLaren está iniciando a construção de um novo túnel de vento que agora pode ter uma vida útil de menos de uma década quando for inaugurado. No entanto, o chefe da equipe Andreas Seidl insistiu que o plano não mudaria.

“A discussão que tivemos lá na Comissão da F1 que ainda é cedo e é algo para longo prazo”, disse ele.

"Definitivamente, vemos que há uma possibilidade no futuro de longo prazo de proibir em algum estágio ou reduzir maciçamente o uso de túneis de vento, com CFD progredindo rapidamente, mas ao mesmo tempo, se você olhar para o que o CFD pode fazer hoje em dia, ainda estamos longe de não usar túneis de vento, por vários motivos”.

"E, portanto, a discussão que tivemos lá não está influenciando nenhuma decisão de curto e médio prazo”.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: Hamilton dá show para vencer na Turquia e conquista heptacampeonato; veja debate sobre o GP

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' da F1 2021 é o mais correto? Ouça o debate