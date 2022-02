Carregar reprodutor de áudio

O diretor de provas da Fórmula 1, Michael Masi, será substituído para a temporada de 2022, conforme anunciado pela FIA nesta quinta-feira (17). Junto a isso, a federação revelou que a categoria terá um sistema de controle de corridas semelhante ao VAR do futebol.

Após o resultado de uma investigação sobre os eventos do GP de Abu Dhabi do ano passado, o órgão regulador do automobilismo decidiu correr com uma nova estrutura de governança. O australiano não continuará em seu cargo, mas receberá outra função.

A partir dos testes de pré-temporada em Barcelona, a FIA alternará entre usar o diretor de provas do WEC, Eduardo Freitas, e o antigo responsável pelo mesmo cargo no DTM, Niels Wittich. Eles serão orientados pelo ex-assistente de Charlie Whiting, Herbie Blash, que retorna à função de conselheiro sênior permanente, que não ocupa desde o final da temporada de 2016.

Além das mudanças estruturais, a FIA deve introduzir um novo sistema de controle de corrida virtual em uma assistência remota da federação, como o VAR no futebol, e proibir as comunicações diretas dos times com o diretor.

"Uma nova equipe de gerenciamento de corrida será colocada em Barcelona ​​​​para as sessões de testes [de pré-temporada]", disse Mohammed Ben Sulayem, presidente da entidade. "Niels Wittich e Eduardo Freitas servirão alternadamente como diretores de corrida com a assistência do conselheiro sênior permanente Herbie Blash."

"[Eles substituirão] Michael Masi, que fez um trabalho muito difícil por três anos como diretor de provas de F1 após a morte de Charlie, que tinha essa posição dentro do órgão."

"Apresentei este plano completo aos membros do Conselho Mundial de Automobilismo, que deram total apoio. Com isso, a FIA abre caminho para um novo passo na arbitragem da F1. Sem os juízes, não há esporte. Respeito e apoio a eles é a essência da FIA."

"É por isso que essas modificações estruturais são cruciais em um contexto de forte desenvolvimento e as expectativas legítimas de pilotos, equipes, fabricantes, organizadores e, claro, os fãs."

Ben Sulayem também explicou sobre o novo sistema de gerenciamento de provas: "Em primeiro lugar, para auxiliar o diretor no processo de tomada de decisão, será criada uma Sala Virtual de Controle de Corrida".

"Assim como o Árbitro Assistente de Vídeo - o VAR no futebol - ele será posicionado em um dos escritórios da FIA fora do circuito. Em conexão em tempo real com os comissários, ajudará a aplicar os regulamentos esportivos usando as ferramentas tecnológicas mais modernas."

"Em segundo lugar, as comunicações diretas de rádio, atualmente transmitidas ao vivo por todas as TVs, serão removidas para proteger o diretor de provas de qualquer pressão e permitir que ele tome decisões pacificamente."

"Ainda será possível fazer perguntas, mas de acordo com um processo bem definido e não intrusivo."

"E em terceiro lugar, os procedimentos de reagrupamento atrás do safety car serão reavaliados pelo Comitê Consultivo Esportivo da F1 e apresentados à próxima Comissão antes do início da temporada", concluiu.

