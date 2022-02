Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari implementou uma ideia radical de bico em seu carro de Fórmula 1 de 2022 que pode resultar na vantagem de desenvolver rapidamente o monoposto desta temporada. Como é revelado aqui, a escuderia construiu um conceito 'modular' no novo F1-75, algo nunca visto na categoria.

Em vez de ter uma única seção de bico, a equipe dividiu seu design em dois elementos separados.

Em direção ao chassi principal, há o componente estrutural (delineado em vermelho) que é homologado para passar nos testes de colisão obrigatórios da FIA, que a Ferrari foi aprovada em dezembro.

No entanto, à frente disso, há uma parte completamente separada - e curvada - do perfil principal que desce para se conectar à asa dianteira, permitindo direcionar o ar diretamente para o divisor e os dois canais de Venturi. Isso pode ser visto em amarelo na imagem abaixo.

Ter este elemento separado da peça homologada significa que a Ferrari tem mais liberdade para poder alterá-lo e modificá-lo sem precisar passar pelo processo demorado e caro de novos testes de colisão.

Ferrari F1-75 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

O design modular permitirá reagir muito mais rápido em termos de atualizações ou ajustes - antes de uma temporada em que as equipes de F1 devem embarcar em um grande esforço de desenvolvimento.

Além disso, com times de ponta - como a Ferrari - enfrentando restrições pelo teto orçamentário, ser capaz de ajustar o desenho do bico com mais eficiência permitirá alocar mais recursos a outras áreas.

Também pode haver vantagens pelo elemento dianteiro mais curto ao trocar a asa dianteira em corridas em caso de danos.

Além do bico modular 'radical', a Ferrari também adotou um design muito diferente da asa dianteira.

Em vez de seguir o que outras escuderias fizeram, com um elemento principal relativamente curto à frente, o dos italianos é mais amplo e muito grande para a aba móvel - que é a menor. Além da distância reduzida.

Independente do gosto pessoal, o F1-75 tem personalidade própria muito forte, com escolhas que causarão discussão, mas que destacam uma tentativa de introduzir novos recursos. Eles funcionarão? Na fábrica, os resultados foram excelentes, resta a confirmação da pista.

WILLIAMS mostra carro 'REAL' após lançar fake, ALFA ROMEO 2022 é flagrada e F1 divulga NOVAS REGRAS

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #162: Quais outras rivalidades podem implodir na F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: