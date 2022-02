Carregar reprodutor de áudio

A sequência das apresentações das equipes da Fórmula 1 continuou nesta quinta-feira, com a revelação da verdadeira Ferrari F1-75. A Scuderia tem grandes ambições para a temporada de 2022 com a mudança no regulamento técnico, prometendo carro e motor inovadores.

Em termos de estética, os rumores eram verdadeiros. A Ferrari será mais 'rubro-negra'. Após a saída do patrocinador de longa data Philip Morris e sua marca Mission Winnow que apareceu no carro no ano passado, a escuderia mudou para um design vermelho e preto para a próxima temporada.

Tecnicamente, o que chama a atenção no início são os sidepods, tanto pela entrada quanto pelo fato de serem vazados na parte superior, lembrando o MP4-26, carro da McLaren em 2011. Assim como o Aston Martin AMR22, a Ferrari tem grandes aberturas de refrigeração na proteção do motor.

Do lado dos pilotos, a equipe viverá sua segunda temporada com a dupla formada por Carlos Sainz e Charles Leclerc e, com eles, o objetivo de vencer pela primeira vez desde 2019 e quebrar a sequência sem o título de pilotos, que dura desde 2007, e o mundial de construtores, sendo o último em 2008.

