Massa admite que sabe sobre estado de saúde de Schumacher: “Rezo para que ele volte a aparecer”

O estado de saúde de Michael Schumacher permanece como um dos maiores mistérios do mundo do automobilismo. A família do heptacampeão mundial de Fórmula 1 faz questão de manter segredo absoluto sobre como ele está, após o acidente de esqui no final de 2013.

Apenas familiares e amigos próximos têm acesso a essas informações e um deles é seu ex-companheiro de Ferrari, Felipe Massa.

Durante entrevista no programa Expediente Futebol, do Fox Sports, o brasileiro respondeu a pergunta do jornalista Mauro Naves sobre o alemão.

“Eu sei como ele está, tenho informações, minha relação sempre foi muito próxima com ele, menor com a Corinna, porque ela não aparecia tanto nas corridas“, disse Massa.

“Acho que o principal de tudo isso, nós sabemos que a situação dele não é fácil, ele está em uma fase difícil, só que temos que ter o respeito, como eu tenho com a família. Eles não gostam de soltar nenhuma informação, e quem sou para fazer isso?”

“Eu sonho e rezo todos os dias para que ele melhore, para que ele volte a aparecer em um circuito, ainda mais agora com o filho dele correndo, para torcer e acompanhar. Então eu rezo para que isso possa acontecer um dia.”

