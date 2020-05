Com a movimentação do mercado de pilotos, a Renault está com uma vaga livre para disputar a Fórmula 1 em 2021, já que Daniel Ricciardo assinou com a McLaren, e precisa encontrar um substituto para correr ao lado de Esteban Ocon. Mas, apesar das notícias dos últimos dias, pode levar algum tempo antes do novo nome ser anunciado.

Desde que a saída de Ricciardo foi confirmada, vários nomes foram colocados como possíveis substitutos, incluindo Fernando Alonso, Valtteti Bottas e Sebastian Vettel. Mas a equipe afirmou que não quer tomar uma decisão apressada.

Para o chefe da equipe, Cyril Abiteboul, é essencial que a Renault saiba primeiro o quão competitivo o carro de 2020 antes de tomar uma decisão sobre qual tipo de piloto pretender ter em 2021.

"Nós não tivemos uma corrida, nem uma sessão", disse Abiteboul ao Motorsport.com em uma entrevista exclusiva, parte da série #thinkingforward. "Fizemos apenas a pré-temporada".

"Nossa performance foi encorajadora, mas foi apenas a pré-temporada, então, francamente, não sei o quão competitivo nosso carro é. Temos nossa análise, mas antes de participarmos de uma sessão real, não temos como saber".

"Nossa posição é mais focada em usar o tempo necessário para termos todas as informações, para garantir que vamos tomar a decisão correta, porque provavelmente o piloto que assinar conosco para 2021 também deve assinar para 2022".

Abiteboul também admitiu que ficou 'desapontado' com a saída de Ricciardo da Renault antes que o piloto pudesse ver o progresso da equipe com o carro de 2020, mas sugeriu que a movimentação precoce da McLaren e da Ferrari forçou o australiano a tomar essa decisão.

"Primeiro, é importante lembrar que ainda temos uma temporada juntos, e esperamos ir melhor que a anterior", disse. "Estou desapontado porque não acho que é possível construir algo sem estabilidade. Isso vale para os pilotos, mas acredito que serve para toda a organização".



"Tivemos muitas mudanças no ano passado: 70% dos funcionários viram uma mudança de direção ou de estrutura do departamento. Um novo diretor técnico, um novo chefe de aero, novo diretor de engenharia".

"Tudo isso aconteceu em 12 meses. Eu gostaria de ver o resultado disso, porque isso poderia pesar na mudança de pilotos. E eu fiquei surpreso com a atividade de duas equipes em particular que meio que forçaram Daniel a tomar essa decisão".

"Se nosso carro de 2019 tivesse sido melhor, provavelmente você não estaria me perguntando isso. E sabemos que se tivermos um carro melhor, poderemos atrair qualquer piloto no futuro, então essa é a nossa prioridade".

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

O futuro da montadora na F1

A pandemia da Covid-19 criou um momento de muita incerteza pelo mundo, e isso também tem afetado a F1, com dúvidas sobre a permanência das montadoras na categoria a curto e a longo prazo. Mas também levou a mudanças no esporte que tem sido bem recebidas.

"É uma grande crise, então é difícil entender qual será o efeito real na economia global, mas tudo está acontecendo", disse Abiteboul. "Conseguimos uma distribuição melhor de dinheiro do fundo de prêmios, diminuição do teto... então isso deve ser bom para nós. Próximo do nosso nível de operação".

"Isso cria um modelo de negócios melhor na minha opinião. Se a condição era boa o suficiente para várias montadoras se unir ao esporte no passado, amanhã será melhor ainda".

Abiteboul também comentou sobre a possibilidade de permanência da Renault na F1.

"Nós estamos presentes na F1 desde os anos 70 e acredito que é importante mantermos nossas raízes. O automobilismo tem um valor único. E é nisso que acreditamos. Correr também é emoção, e a Renault quer emoção. Isso significa muito".

"Por isso que estamos fazendo isso há décadas e temos a intenção de fazer isso por muito tempo".

"Você quer ter uma narrativa clara para explicar ao consumidor por que ele deve ter interesse em sua marca, em seu produto. E eu acho que o que você tem em seu DNA, em sua história e em seu legado conta até mais que outras coisas".

GALERIA: Relembre os carros da Renault na F1

Galeria Lista 1977: Renault RS01 1 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Piloto: Jean-Pierre Jabouille 1978: Renault RS01 2 / 22 Foto de: LAT Images Piloto: Jean-Pierre Jaboullie 1979: Renault RS10 3 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jabouille 1980: Renault RE20 4 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jaboullie 1981: Renault RE30 5 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1982: Renault RE30 6 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1983: Renault RE40 7 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Cheever, Alain Prost 1984: Renault RE50 8 / 22 Foto de: Jean-Philippe Legrand Pilotos: Philippe Streiff, Patrick Tambay, Derek Warwick 1985: Renault RE60 9 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Francois Hesnault, Patrick Tambay, Derek Warwick 2002: Renault R202 10 / 22 Foto de: Renault F1 Pilotos: Jenson Button, Jarno Trulli 2003: Renault R23 11 / 22 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli 2004: Renault R24 12 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli, Jacques Villeneuve 2005: Renault R25 13 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2006: Renault R26 14 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2007: Renault R27 15 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Giancarlo Fisichella, Heikki Kovalainen 2008: Renault R28 16 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet 2009: Renault R29 17 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet e Romain Grosjean 2016: Renault R.S.16 18 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kevin Magnussen, Jolyon Palmer 2017: Renault R.S.17 19 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Jolyon Palmer, Carlos Sainz Jr. 2018: Renault R.S.18 20 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. 2019: Renault R.S.19 21 / 22 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo 2020: Renault R.S.20 22 / 22 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pilotos: Daniel Ricciardo e Esteban Ocon

VÍDEO: Sainz está no nível da Ferrari? Espanhol tem condições de dar certo?

PODCAST: Será o fim de Vettel na F1?