Felipe Massa correu por 15 temporadas na Fórmula 1, sendo um dos dez pilotos que mais disputou GPs na história. Nesse período, correu por apenas três equipes: Sauber, Ferrari e Williams, onde encerrou sua carreira na F1. Mas a trajetória do brasileiro na categoria poderia ter sido bastante diferente se tivesse aceito um convite feito em 2009, quando corria na Ferrari, para trocar de equipe.

Em entrevista à Sky Sports o piloto brasileiro revelou que chegou a ser sondado pelo então chefe da McLaren, Martin Whitmarsh, para uma possível troca de equipe, ainda durante o GP de Mônaco de 2009.

Naquele ano, Massa estava em sua quarta temporada com a Ferrari, logo após perder o título para Hamilton no ano anterior e tinha bom prestígio junto à equipe, a torcida e a imprensa italiana. Mas 2009 não foi o melhor dos anos para a Ferrari, que conquistou apenas uma vitória, como Kimi Raikkonen no GP da Bélgica, terminando apenas em quarto no mundial de construtores.

A McLaren ainda teve um ano um pouco melhor, com Lewis Hamilton conquistando duas vitórias ao longo do ano, na Hungria e em Singapura. Mas a equipe britânica foi apenas a terceira nos construtores, com um ponto a mais que a rival italiana.

Massa afirmou que uma mudança para a McLaren seria muito significativa, pela história que a equipe tem com o Brasil devido a Ayrton Senna.

"A McLaren é uma grande equipe, especialmente na minha época", disse. "Agora eles estão voltando para uma posição melhor. Mas a McLaren sempre foi muito forte no Brasil. Vocês se lembram do que Senna fez com eles".

"Então eu pilotaria para a McLaren. E isso é algo que nunca disse antes, mas tive um encontro com [Martin] Whitmarsh em 2009, em Mônaco".

Mas Felipe afirmou que descartou a troca naquele momento devido ao momento positivo que passava com a equipe italiana. "Definitivamente seria uma boa equipe para pilotar. Mas eu estava em um momento muito bom com a Ferrari".

A proposta da McLaren veio poucos meses antes do grave acidente sofrido pelo brasileiro no GP da Hungria, que o tirou do resto da temporada. Massa voltou a correr em 2010, mas com Fernando Alonso como companheiro de equipe, que foi favorecido em diversas ocasiões, como o polêmico GP da Alemanha de 2010 quando a equipe enviou uma mensagem a Massa pedindo que desse passagem ao espanhol.

Caso tivesse aceitado a proposta, Massa poderia ter mexido consideravelmente no grid da F1 para 2010, já que a segunda vaga na McLaren acabou ficando Jenson Button, após o fim da Brawn GP.

GALERIA: Relembre toda a trajetória do brasileiro Felipe Massa na Fórmula 1

Galeria Lista Um detalhe sobre o início de carreira de Felipe Massa é que seu primeiro contato com o esporte a motor foi com o motocross, como ele próprio relatou no filme Heroes. Ao vê-lo começar a saltar cada vez mais alto e se machucar, seu pai, Titônio, decidiu apresentar o kart ao futuro orgulho da família. 1 / 24 Foto de: Malcolm Griffiths Massa começou a correr de kart em 1989 e competiu no Brasil até 1999, quando foi campeão nacional de Fórmula Chevrolet. O passo seguinte, naturalmente, foi a Europa. 2 / 24 Foto de: Ferrari Ele se destacou ao chegar no Velho Continente, com títulos na Fórmula Renault (2000) e F3000 Europeia (2001). Isso, obviamente, o colocou nos radares da F1. 3 / 24 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Em setembro de 2001, Massa fez seu primeiro teste na F1, em Mugello, e causou boa impressão. Já debaixo das asas da Ferrari, o jovem piloto conseguiu garantir uma vaga de titular na Sauber no ano seguinte. 4 / 24 Foto de: LAT Images Massa teve alguns desempenhos de destaque e fechou o campeonato em 13º, com quatro pontos. Porém, a inconstância cobrou seu preço, e o brasileiro perdeu sua vaga. 5 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Massa, então, passou o ano de 2003 testando o carro da Ferrari e trabalhando de perto com Michael Schumacher e Rubens Barrichello. Mesmo sem competir, foi uma temporada de aprendizado para o ainda jovem piloto. 6 / 24 Foto de: Shell Motorsport Mais maduro, Massa voltou ao grid pela Sauber em 2004. Apesar de ter sido derrotado por Giancarlo Fisichella, o brasileiro cresceu com o passar da temporada, especialmente com as segundas filas obtidas na China e no Brasil. 7 / 24 Foto de: Sauber Petronas Massa foi mais sólido em 2005: derrotou Jacques Villeneuve no duelo interno e bateu na trave do pódio com um quarto lugar no Canadá. Com a saída de Barrichello da Ferrari, abriu-se a vaga desejada para se juntar à escuderia italiana no ano seguinte. 8 / 24 Foto de: Mark Capilitan Massa competiu ao lado de Schumacher e deixou boa impressão em 2006: esteve com consistência no pódio e fechou o ano em terceiro, atrás apenas do alemão e de Fernando Alonso, que disputaram o título. Os destaques ficaram nos GPs da Turquia e do Brasil, suas primeiras vitórias. 9 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Sem Schumacher 2007, Massa ganhou espaço e se colocou no páreo da disputa pelo título no começo do ano. Porém, Kimi Raikkonen cresceu com o passar do ano, o que deu ao finlandês seu primeiro título na F1. 10 / 24 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Em 2008, Massa fez sua campanha mais forte, com seis vitórias e ocupando a posição de real protagonista. Mas, como todos sabem, o título escapou das mãos por pouco: ele ficou apenas 1 ponto atrás de Lewis Hamilton, o campeão. 11 / 24 Foto de: LAT Images A Ferrari não veio tão forte em 2009, mas Massa ainda continuava com boas atuações. Contudo, sua campanha foi interrompida com o acidente da Hungria, que o deixou de fora da segunda metade da temporada. 12 / 24 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Quando voltou à ativa em 2010, Massa encontrou uma situação diferente na Ferrari, desta vez com Alonso como parceiro. O brasileiro teve dificuldades dentro e fora da pista, e seu ano ficou marcado pelos fatídicos acontecimentos do GP da Alemanha, quando cedeu a liderança para o espanhol. 13 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 2011, mais uma vez a Ferrari não se acertou, e Massa teve dificuldades a mais do seu lado da garagem. O piloto foi bastante apagado ao longo da temporada e teve sua primeira campanha na Ferrari sem sequer obter um pódio. 14 / 24 Foto de: XPB Images No geral, 2012 foi um pesadelo para Massa. Enquanto Alonso disputou o título, o brasileiro tinha dificuldades para pontuar no início da campanha. Porém, ele ganhou terreno com o passar do campeonato e fechou o ano com dois pódios, no Japão e no Brasil. 15 / 24 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Mais um pódio foi para sua conta em 2013, mas sua relação com a Ferrari chegou ao ponto de ruptura. Com um discreto oitavo lugar na tabela, o brasileiro deixou a equipe italiana. 16 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Massa encontrou espaço na Williams a partir de 2014, que havia tido temporada ruim no ano anterior. Mas, surpreendentemente, a equipe deu a volta por cima, o que possibilitou a Massa uma pole position e três pódios. 17 / 24 Foto de: Williams F1 Massa anotou mais dois pódios em 2015 e se destacou no GP da Grã-Bretanha, quando liderou a primeira fase da prova. Acabou o campeonato em sexto, logo atrás do parceiro, Valtteri Bottas. 18 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Massa fez campanha inconstante em 2016 e se viu ameaçado com a chegada do ‘endinheirado’ Lance Stroll. Assim, anunciou que se aposentaria da categoria ao fim daquele ano. 19 / 24 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Porém, a aposentadoria de Nico Rosberg abriu espaço para a ida de Bottas à Mercedes, o que proporcionou que Massa voltasse à Williams em 2017. O brasileiro prevaleceu no duelo contra o jovem canadense, mas, desta vez, sua despedida foi confirmada. 20 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Massa fechou seu período na F1, com 269 corridas, 11 vitórias, 41 pódios e 16 poles, sendo o último representante do país na maior categoria do automobilismo mundial. 21 / 24 Foto de: XPB Images Em 2018, Massa anunciou que correria na categoria totalmente elétrica, a Fórmula E. Na primeira temporada, seu melhor resultado foi em Mônaco, na terceira posição. Ainda em fase de aprendizado, o brasileiro foi o 15º colocado no campeonato. 22 / 24 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Na atual temporada, interrompida por causa da pandemia do novo coronavírus, Massa é apenas o 19º colocado, após cinco provas. 23 / 24 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fora das pistas, Massa ocupa o cargo de presidente da Comissão Mundial de Kart da FIA, ajudando a trazer o Mundial de Kart ao Brasil, mais precisamente a Birigui. Inicialmente o campeonato seria realizado em outubro deste ano, mas como consequência do coronavírus, terá que ser realizado em 2021. 24 / 24 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

