A vitória e o título de Max Verstappen na Fórmula 1 repercutiram pelo mundo nas capas do principais jornais internacionais nesta segunda-feira (13). Enquanto alguns exaltam o holandês pela conquista e batalha até o fim, outros contestam os procedimentos com safety car que redefiniram a corrida.

Os veículos britânicos, logicamente, foram os mais indignados com o desfecho, apontando que Lewis Hamilton havia sido 'roubado', os dos Países Baixos elogiaram o desempenho de seu piloto, e os de outros países destacaram a grande temporada de 2021.

Compilado de jornais britânicos, que fizeram trocadilhos com o nome 'Max'

Jornais Holandeses exaltaram a conquista de Verstappen

'Grand Theft Auto', publicou o Daily Mail em referência ao game de mesmo nome

'Mundial na última volta', destacou o jornal italiano La Gazzetta dello Sport

"Um máximo de loucura", publicou o veículo francês L'Équipe, em referência ao nome de Verstappen

A Mercedes chegou a entrar com dois protestos contra os procedimentos de safety car no fim da corrida, com um deles a fim de 'anular' a última volta, mas ambos foram rejeitados. A escuderia alemã confirmou a intenção de apelar da decisão nos tribunais e, mesmo encerrada nas pistas, a disputa pelo título ainda deve continuar.

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN PASSA HAMILTON NO FIM E É CAMPEÃO NA ABU DHABI; VEJA DEBATE DA FINAL DE 2021 | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. like

Podcast #151: Hamilton x Verstappen é a maior decisão da história da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: