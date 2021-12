Helmut Marko não poupou críticas à Mercedes, à qual considerou um "perdedor indigno" após os protestos protocolados contra a Red Bull no GP de Abu Dhabi. Mas o consultor da equipe austríaca ainda não parou aí, com uma ameaça: se algumas coisas não mudarem na Fórmula 1, a Red Bull sairá do esporte.

O GP de Abu Dhabi foi marcado por polêmicas, especialmente na disputa que coroou Max Verstappen como campeão de 2021 em cima de Lewis Hamilton. Com a Mercedes irritada com os procedimentos de relargada na volta final, protocolou dois protestos junto aos comissários, sendo que ambos foram negados.

Mas a novela não acabou aí, com a equipe alemã protocolando ainda a intenção de entrar com um recurso contra a decisão dos comissários. Agora, ela tem 96 horas para confirmar e caso isso vá adiante, isso vai parar no Tribunal Internacional de Recursos da FIA, em Paris.

Mas após a FIA confirmar que havia rejeitado ambos os protestos da Mercedes, Marko tratou de disparar durante contra a rival.

"É indigno de uma final de um campeonato mundial que a decisão seja atrasada assim. Mas isso mostra a mentalidade de, eu diria, um perdedor indigno, quando fazem tais petições e protestos".

Para ele, a decisão de protestar o que aconteceu na prova foi apenas uma reação da Mercedes ao ver seu domínio na era híbrida ser quebrado: "Rompemos com esse domínio de sete anos com um piloto jovem e uma equipe jovem e motivado. É repugnante o que fizeram após a prova, apresentando um protesto quando estava claro que não funcionaria. Para mim, isso é coisa de um mau perdedor".

Para Marko, a intenção de recurso da Mercedes não muda nada: "Não nos importa. Somos os vencedores morais, independente do que venha de um lado ou de outro". Mas, ao mesmo tempo, o austríaco ameaçou abertamente tirar a Red Bull da F1 se alguns aspectos, como a aplicação do regulamento, não forem modificados.

"Reconsideraremos nossa participação na Fórmula 1 se isso não tiver as consequências correspondentes para os futuros campeonatos".

Marko pede concretamente uma revisão das normas e do processo de tomada de decisões, atacando, indiretamente, o diretor de prova Michael Masi.

"É preciso repensar todo o sistema. É preciso ter coerência, as decisões não podem ser interpretadas de uma maneira ou outra. É preciso simplificar o regulamento. A premissa tem que ser: corram!".

Ele assinala ainda que as normas "tem que ser de tal maneira que seja possível uma decisão rápida, encerrando um caso em questão de segundos, e essas decisões não podem variar tanto".

E apesar de serem beneficiados da decisão de Masi com a relargada, Marko também acredita que as consequências pessoais são inevitáveis após um polêmico 2021.

"Depois de tantos erros e decisões questionáveis, não há dúvidas de que seja necessário agir. Agora teremos um novo presidente, assim acredito que ele deveria começar por aqui", finalizou Marko, em referência à troca de gestão da FIA. A eleição para o sucessor de Jean Todt acontece nesta sexta, dia 17.

