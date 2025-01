Mazepin: "Tenho 99% de certeza de que irão me ver novamente na F1"

Depois de sua saída abrupta da Fórmula 1, o ex-piloto da Haas, Nikita Mazepin, diz que tem "99% de certeza" de que um dia voltará a categoria mais prestigiada do automobilismo

Depois do início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Haas decidiu remover a marca e o logotipo da Uralkali de seus carros e terminou o último dia do teste de Barcelona com uma pintura branca.

A Uralkali foi a patrocinadora principal da equipe norte-americana desde o início da temporada de 2021. O fabricante e exportador de fertilizantes russo é parcialmente de propriedade do pai de Nikita Mazepin, Dmitry, que é próximo do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Falando ao site russo autosport.com.ru sobre o período desde sua aposentadoria da F1, Mazepin admitiu que não assiste mais às corridas. "Os sentimentos que tenho ao assistir às corridas são como ver sua ex-namorada conversando com o novo namorado".

"Eu era um dos 20 melhores pilotos do mundo, tinha um contrato de cinco anos com a Haas e planejava passar pelo menos cinco anos na Fórmula 1 e obter sucesso lá. Infelizmente, não terei um troféu de Fórmula 1 em minha estante".

"Eu sonhava com ele e o perdi, mas encontrei muitas outras coisas e não cabe a mim julgar qual delas é mais importante", confirmou.

O piloto nascido em Moscou disse que está confiante de que um dia voltará à Fórmula 1: "Estou definitivamente indo nessa direção".

"Tenho 99% de certeza de que serei visto na Fórmula 1 novamente - mas há uma nuance nisso. Em que função depende do destino. Mas o negócio satisfaz todas as minhas necessidades existenciais no momento".

"Acredito que há dois caminhos na vida: ou você aprimora seus pontos fortes ou trabalha em seus pontos fracos".

"Por enquanto, escolho aprimorar meus pontos fortes. Herdei os genes empresariais do meu pai, além de ter adquirido as habilidades e os fundamentos nos esportes", conclui.

