Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes diz que não foi oferecido dinheiro suficiente para compensar as perdas que as escuderias terão com entrada da Cadillac na temporada 2026 da Fórmula 1.

A direção da F1 introduziu uma taxa 'anti-diluição' de 200 milhões de dólares para os novos participantes quando fechou seu último acordo comercial com as equipes, que expira no final do ano. A Cadillac deverá arcar com uma taxa de 450 milhões de dólares para o campeonato no próximo ano.

O prêmio em dinheiro seria dividido entre as 10 equipes atuais da F1 para compensar a redução do prêmio em dinheiro resultante da necessidade de compartilhar o fundo com uma nova equipe. Mas Wolff, falando ao Auto Motor und Sport, disse que isso não era suficiente.

"Antes de mais nada, nós somos os perdedores. Não sabemos quanto a Cadillac investirá na Fórmula 1. A taxa de compensação, atualmente fixada em 450 milhões de dólares, é muito baixa. Ela não compensa a perda direta de receita".

Se as equipes se beneficiarão com a inclusão de outra equipe no esporte dependerá do que elas trouxerem para o esporte, disse Wolff. "Só o tempo dirá o valor que o esporte ganhará com um 11º participante. Se o valor do esporte aumentar, então todos se beneficiarão."

"Mas ainda não sabemos isso. Ninguém falou comigo sobre os planos exatos da Cadillac. Se a Cadillac entrar agora com uma equipe de fábrica e investir o orçamento de marketing certo na Fórmula 1, será uma adição valiosa ao esporte", acrescentou.

Mas Wolff também afirmou que a F1 ainda é um bom negócio para a Mercedes. "Estamos obtendo um lucro sólido", disse ele. "Nossa margem de lucro é de 30 a 35% antes dos impostos. Isso até compensa nossos gastos com o motor".

Biógrafo de Senna É SINCERO sobre SÉRIE DA NETFLIX e conta VERDADES de PIQUET, Prost e GALISTEU/Xuxa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!