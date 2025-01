Na quinta-feira, o jornal britânico Daily Mail publicou o boato de que a Aston Martin estaria abordando patrocinadores com a intenção de contratar Max Verstappen com um salário astronômico de 1 bilhão de libras esterlinas, distribuído ao longo de vários anos.

Embora esse valor tenha sido mencionado em letras maiúsculas, o interesse em si não deveria ser uma surpresa. Não é segredo que tanto a Aston Martin quanto a Mercedes ainda esperam contar com os serviços do holandês em algum momento de sua carreira.

O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, disse que o foco está totalmente nos atuais pilotos George Russell e Andrea Kimi Antonelli, mas disse à imprensa holandesa em Zandvoort que isso não fecha a porta para Verstappen.

"Ainda acho que nossos caminhos se cruzarão um dia", disse Wolff.

Do ponto de vista da Aston Martin, o fato de estar de olho em Verstappen também não é surpreendente. A equipe britânica construiu uma sede de última geração em Silverstone, no qual seu novo túnel de vento deve desempenhar um papel crucial.

A equipe técnica foi reforçada com Enrico Cardile e, o mais importante, Adrian Newey. Além disso, a Honda foi contratada como fornecedora de motores a partir de 2026. Como a Aston é a única equipe para a qual a marca japonesa fornecerá seus motores, ela se tornará uma espécie de equipe de fábrica, como é o caso agora da Red Bull.

Todos esses aspectos são ingredientes para o sucesso, embora duas peças do quebra-cabeça não combinem: os dois pilotos. Lance Stroll não tem condições de disputar o campeonato, e Fernando Alonso terá 44 anos no ano que vem - quando os novos regulamentos entrarem em vigor - e 45 no final da temporada.

Portanto, não é uma formação construída pensando a longo prazo. Acrescente a isso o fato de que Lawrence Stroll quer fazer de tudo para que seu projeto de F1 seja bem-sucedido, e faz sentido que ele esteja disposto a investir ainda mais.

O próprio Verstappen nunca escondeu seu respeito por Newey e pela Honda, mas os relatos desta semana parecem bastante prematuros. A Aston Martin negou firmemente que qualquer patrocinador esteja sendo procurado por Verstappen, e esse caso de negócio parece mais um cenário de "se, então".

A Red Bull tem boas esperanças, mas precisa continuar entregando

Por enquanto, fontes da Red Bull dizem que a equipe está confiante de que pode manter Verstappen pelo menos até o final de 2026.

A tão discutida cláusula de Helmut Marko era, em teoria, uma saída fácil e, portanto, um 'doce' do ponto de vista da RBR, mas uma chamada "carta de acompanhamento" foi adicionada a ela no ano passado. Isso reforçou a posição de Marko na equipe após a turbulência e deve dar à Red Bull um pouco mais de confiança para não perder Verstappen facilmente.

Dito isso, tudo depende do material competitivo. O contrato, como todos os contratos da F1, também contém outras cláusulas, o que significa que a equipe taurina precisa continuar cumprindo o prometido.

Se a temporada de 2025 não for muito ruim para a equipe sediada em Milton Keynes (caso contrário, as cláusulas poderiam teoricamente entrar em ação mais cedo), a RBR está confiante de que pode manter Verstappen a bordo.

A situação é potencialmente mais aberta apenas no final de 2026 - ou seja, em 2027 - dependendo também de como será o início da nova era com o motor próprio da Red Bull. De qualquer forma, esse será um momento interessante no mercado de pilotos da Fórmula 1, pois parece estar totalmente aberto.

Os contratos de Carlos Sainz, Oscar Piastri, Lewis Hamilton e outros expiram nessa época. Até mesmo Alonso indicou que está pensando em 2026 como possivelmente sua última temporada na Fórmula 1. O espanhol ainda espera conquistar o terceiro título e depositou todas essas esperanças no novo regulamento.

Para as temporadas seguintes, a Aston Martin tem potencialmente uma vaga livre e muita coisa parece possível no mercado.

2026 será o ano chave

Toda essa situação significa que Verstappen está em uma posição de luxo e não há falta de interesse, o que não deve ser surpresa para um piloto de sua estatura. O holandês pode esperar e ver quem será competitivo em 2026 e quem não será. Em direção a 2026, tudo é uma aposta - inclusive a permanência na Red Bull -, pois ninguém pode prever quem será competitivo sob o novo conjunto de regulamentos.

Com as mudanças nos regulamentos do motor e do chassi, essa temporada será um passo rumo ao desconhecido para todas as equipes. Um fator adicional é, obviamente, o fato de que a Red Bull não poderá mais contar com a Honda, mas começará a fabricar suas próprias unidades de potência com a Red Bull Powertrains-Ford.

Todas essas são variáveis que, teoricamente, Verstappen pode esperar antes de tomar uma decisão de longo prazo. Isso marca a posição em que ele se encontra.

Sobre o interesse de outras equipes, Verstappen disse ao Motorsport.com durante uma entrevista em Singapura: "É claro que sei que é possível, mas não estou pensando muito nisso no momento".

Observando que outras equipes parecem estar mantendo a porta aberta pelo maior tempo possível, Verstappen continuou: "Mas eu também penso: "Se não acontecer, então não acontece. Isso não vai mudar minha vida". Isso mostra como Verstappen está relaxado em relação a toda a situação, mas também como as regras de 2026 serão importantes.

Isso se aplica não apenas à questão de quem será competitivo, mas também ao resultado dos próprios regulamentos. Verstappen foi bastante crítico em relação aos planos para 2026 durante o GP da Áustria de 2023, revelando que teve de reduzir a marcha na reta de Monza no simulador e que a aerodinâmica ativa "pareceu estranha" para o piloto.

"Não acho que essa seja a direção que a Fórmula 1 deve seguir", disse ele na época. Depois disso, a FIA ajustou os planos e Verstappen disse que está "neutro" em relação a eles no momento. No entanto, os regulamentos de 2026 são fundamentais para considerações futuras. "Isso é algo para eu julgar em 2026, é claro, se ainda é divertido pilotar", disse o tetracampeão durante a entrevista em Singapura.

É amplamente conhecido que Max também tem ambições fora da F11, em outras categorias do automobilismo.

As 24 Horas de Le Mans estão no topo de sua lista de desejos. Uma condição crucial para qualquer escolha na F1 é, portanto, que Verstappen ainda goste do esporte, como Marko também indicou.

Esse será o primeiro ponto de interrogação em 2026, a questão de quem será competitivo sob os novos regulamentos parece ser o segundo passo.

A soma de dinheiro mencionada no artigo do Daily Mail pode parecer atraente, mas Verstappen não precisa basear suas escolhas em dinheiro.

A diversão vem em primeiro lugar. Nesse sentido, 2026 promete ser um ano-chave de várias maneiras: em primeiro lugar, se a F1 ainda é o que Verstappen quer que seja e, em segundo lugar, como o campo será abalado.

Com a Red Bull, a Mercedes e a Aston Martin, ele não tem falta de interesse, com todas essas equipes se esforçando ao máximo para obtê-lo ou mantê-lo. Verstappen pode se dar ao luxo de esperar e não ter que apostar, o que a Aston Martin, em seu estado atual, ainda seria uma aposta.

