David Sanchez, chefe de engenharia da Alpine, analisou o resultado final da equipe de Enstone na temporada 2024 da Fórmula 1, e afirmou que, apesar de bons resultados, ela não deve ser vista como exemplo de resultado ideal.

Se você observar como foi 2024, ela certamente pode ser vista como positiva para a Alpine. Afinal, embora a equipe francesa não tenha conquistado um único ponto após as cinco primeiras corridas, ela ainda terminou a temporada em sexto lugar no campeonato de construtores.

Se analisarmos o desempenho no final do ano, a Alpine foi até mesmo a "melhor do resto" do meio de grid em alguns momentos. O maior sucesso foi o surpreendente pódio duplo em Interlagos, onde eles se beneficiaram das circunstâncias caóticas da corrida chuvosa na capital paulista.

No entanto, embora a temporada de 2024 tenha terminado bem para a Alpine, a equipe de Enstone está satisfeita com o fato de ter conseguido se recuperar após um início fraco - mas não com o resultado final.

O chefe de engenharia David Sanchez, que só entrou na equipe em maio passado, explica em uma entrevista ao Motorsport-Total.com, portal irmão do Motorsport.com: "O chassi e o peso do carro foram um problema [no início], e as propriedades aerodinâmicas foram outro problema".

Quando Sanchez chegou a Enstone, ele descobriu que o A524 era um carro que carregava muito peso em excesso e também era muito lento. Na abertura da temporada no Bahrein, Pierre Gasly e Esteban Ocon ficaram com os dois últimos lugares na classificação.

Mas mesmo antes de ele entrar para a equipe, eles haviam "feito um trabalho muito bom de economia de peso", lembra ele. "O carro estava perto do limite novamente", disse Sanchez, acrescentando que, posteriormente, eles também tomaram a direção certa em termos de desenvolvimento aerodinâmico.

"No geral, não foi um começo de ano muito bom", diz Sanchez, mas: "O chassi foi consertado, o peso foi corrigido e agora parece que também corrigimos a maior parte da aerodinâmica".

"Acho que estamos voltando a um nível razoável", disse Sanchez, "mas eu não diria que a equipe está onde deveria estar. Porque se você tem as pessoas, se você tem a infraestrutura, onde você quer estar?"

O que Sanchez quer dizer: O Grupo Renault não está competindo na Fórmula 1 para lutar pelo sexto lugar na disputa de equipes. Até mesmo Flavio Briatore, que retornou como consultor em 2024, nunca escondeu o fato de que a Alpine deveria estar de volta à frente do grid.

"Acho que algumas equipes ficam felizes em estar no meio do pelotão. Mas nós não queremos estar lá. Temos os meios para sermos competitivos", enfatiza Sanchez e explica: "Agora só temos que continuar e melhorar".

Embora a Alpine tenha conseguido salvar a temporada de 2024 no meio do caminho após um início desastroso, foi o pior ano até hoje desde que a equipe começou a correr com esse nome, terminando em sexto lugar no campeonato de construtores com apenas 65 pontos.

A última vez que a equipe de corrida de Enstone terminou ainda mais abaixo na classificação foi em 2016, quando ainda era a equipe da Renault e só conseguiu uma nona posição.

Biógrafo de Senna É SINCERO sobre SÉRIE DA NETFLIX e conta VERDADES de PIQUET, Prost e GALISTEU/Xuxa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!