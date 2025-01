Há muito o que se esperar dos candidatos ao título da Fórmula 1 de 2025, Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Oscar Piastri - não apenas o fato de que eles provavelmente enfrentarão Max Verstappen, Lando Norris e outros pelo prêmio máximo do automobilismo este ano.

Ouvimos Guillaume Capietto, hoje diretor de equipe da Prema, uma pessoa importante para os três, que nos dá uma ideia de como cada um deles pode se sair nesta temporada

"Estamos em algum lugar do passado para esses pilotos - desde seus pontos de partida até a meta final. E estamos muito felizes em ver que eles estão tendo sucesso."

Nenhum piloto de Fórmula 1 apareceu de forma imaculada no nível superior. Há uma década, até mesmo Max Verstappen fez uma breve passagem nas categorias juniores antes de se graduar para as corridas principais.

Naquela época, ele tinha acabado de competir de perto com o eventual vencedor Esteban Ocon no campeonato europeu de Fórmula 3 de 2014, na série muito esquecida, longe do apoio da F1. A equipe de Verstappen, a Van Amersfoort Racing, enfrentou a equipe Prema Powerteam de Ocon.

Avançando para 2025, o futuro companheiro de equipe de Ocon em sua nova equipe de F1, a Haas, está voltando à carreira júnior do francês para obter conselhos sobre como competir com ele.

"Sei por Rene [Rosin, chefe de equipe da atual Prema Racing] e pelas pessoas da equipe como ele é como piloto", disse Oliver Bearman ao Motorsport.com em uma entrevista no último fim de semana.

Há muita lógica nisso para Bearman. Enquanto trabalha para se integrar à operação da Haas, nesse estágio ele ainda está mais familiarizado com a organização Prema, com a qual correu na Fórmula 3 e na Fórmula 2 nos últimos dois anos.

E há ligações com a potência italiana de monopostos em todo o campo da F1 de 2025.

Bearman e Antonelli são os mais recentes graduados da Prema a ingressar no grid da F1 Foto de: James Sutton / Motorsport Images

O ex-companheiro de equipe de Ocon na Alpine, Pierre Gasly, conquistou o título da GP2 em 2016 com a equipe, enquanto seu atual companheiro de equipe, Jack Doohan, correu pela Prema na Fórmula 4 em 2018.

Do outro lado do campo, Lance Stroll, da Aston Martin, conquistou o título da Euro F3 de 2016 com a mesma equipe - na qual seu pai investiu significativamente. O novo contratado da Sauber, Gabriel Bortoleto, também correu na F4 italiana com a Prema.

Mas outros três pilotos de 2025 estão ligados de forma mais profunda: Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Oscar Piastri.

Os dois últimos são mais campeões juniores da Prema (Leclerc foi o vencedor da F2 em 2017, Piastri conquistou o mesmo prêmio com a mesma equipe em 2021, depois de ter conquistado de forma impressionante o título da F3 pela Prema no ano anterior também).

"Ele [Hamilton] veio muitas vezes à oficina. Ele até veio jantar com a equipe em casa. Era um cara legal de se trabalhar" Guillaume Capietto

A carreira júnior de Hamilton está muito mais distante no passado do automobilismo. Mas, embora nunca tenha corrido pela Prema, ele trabalhou com seu diretor de equipe, Guillaume Capietto - com as palavras de quem começamos acima. O francês ocupou a posição de diretor técnico em outra equipe júnior de ponta, a ART Grand Prix, em 2005 e 2006.

Esses foram os anos da primeira aliança de Hamilton com o chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur (fundador da ART), que rendeu os títulos da Euro F3 de 2005 e da GP2 de 2006.

Mas, considerando como terminou a temporada de F1 de 2024, esse trio deve ser considerado candidato ao título na próxima campanha.

Portanto, como Bearman está fazendo com Ocon, é um exercício útil olhar para o passado bem-sucedido deles para ter uma ideia do que pode acontecer na nova temporada.

Para isso, há poucas pessoas mais bem posicionadas para comentar do que Capietto. Conversamos com ele quando a temporada 2024 da F2 terminou junto com a F1 em Abu Dhabi no final de 2024.

Andrea Kimi Antonelli, Capietto trabalhou ao lado de Antonelli durante sua única campanha na F2 no ano passado Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Naquela época, Capietto ainda trabalhava com o novo piloto de F1 da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli - um campeão múltiplo da Prema na F4 e depois na Fórmula Regional, e companheiro de equipe de Bearman no ano passado.

Mas, dada sua óbvia falta de resultados no nível superior como novato na categoria e as vertiginosas flutuações de forma de sua nova equipe nesta era de regras da F1, ele deve ser tratado como uma entidade separada nesta fase.

Os enormes sucessos subsequentes de Hamilton na F1 significam que suas habilidades no nível superior já são bem conhecidas.

Mas é interessante lembrar que, durante sua campanha de sucesso esmagador na Euro F3 em 2005 - quando Capietto era o engenheiro-chefe da ART na F3, função que mais tarde assumiu também na GP2 -, ele demonstrou o gerenciamento de pneus e a habilidade de pilotagem tão importantes em sua corrida pelo título da F1 com a Mercedes.

No último fator daquele ano, ele teve disputas cintilantes com o antigo rival pelo título da F1, Sebastian Vettel.

Mas quando Hamilton chegou à ART após uma primeira temporada decepcionante na Euro F3 com a Manor Motorsport em 2004, Capietto diz que ele era "um pouco bruto em termos de habilidades de pilotagem no início".

"Não freava muito bem, não tinha muita técnica, como tomar marcas para frear em linhas, etc.", acrescenta.

"Ele estava fazendo muitas coisas no sentir e, por isso, tivemos um período durante o inverno em que trabalhamos muito nisso", acrescenta Capietto.

"Mas quando ele começou a entender que precisava fazer isso, além de seguir seu talento natural, ele fez um excelente trabalho. Venceu 15 corridas e 13 pole positions".

Hamilton foi descrito como "inexperiente" quando entrou para a ART em 2006 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

"Quando estávamos nos treinos classificatórios, você sabia que ele faria alguma coisa. Além disso, na F3 Euroseries, nessa fase, os treinos classificatórios aconteciam pela manhã e, na maioria das vezes, na Alemanha, e eram todos úmidos, molhados ou mistos".

"E quando a condição era mista etc., às vezes ele ficava um segundo à frente de todos no início da sessão. Muito controle do carro".

"Ele também tinha muita vontade de aprender e descobrir o mundo. [Além disso], como trabalhávamos na equipe. Ele veio muitas vezes à oficina. Ele até veio jantar com a equipe em casa. Era um cara legal de se trabalhar".

Os melhores anos de Hamilton na Mercedes foram no ambiente harmonioso que ele e Valtteri Bottas ajudaram a forjar entre 2017 e 2021. Agora que Hamilton está fazendo parceria com Leclerc, há muito interesse em saber como eles se darão na Ferrari.

"Foi um pouco diferente porque acho que quando Charles chegou, ele já tinha um pouco mais de experiência e estava chegando como um piloto confirmado na equipe." Guillaume Capietto

Para a sorte de ambos, Capietto lembra que - depois de ter mudado da ART para a Prema em 2016 - a bem-sucedida campanha de Leclerc na F2 continha exatamente esse espírito. Foi quando ele correu ao lado de outro júnior da Ferrari na época, Antonio Fuoco, que agora faz parte da equipe de Endurance Mundial da fabricante.

"Foi um pouco diferente porque acho que quando Charles chegou, ele já tinha um pouco mais de experiência e estava chegando como um piloto confirmado na equipe", lembra Capietto. "Enquanto nós contratamos Lewis em um estágio anterior.

"Mas também vencemos no ano anterior [com Gasly na GP2 de 2016] - como Lewis [os pilotos da ART venceram os títulos da Euro F3 e da GP2 de 2004 e 2005, sendo que o último foi para seu então amigo Nico Rosberg].

"E, portanto, sempre há essa pressão quando a equipe vence no ano anterior e você sabe que, se fizer um bom trabalho, também deve ganhar o título [em 2017 para Leclerc]".

O sucesso anterior da Prema colocou Leclerc sob pressão imediata em 2017 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"O ambiente também era bom [em 2017]. Tínhamos dois pilotos da Ferrari, então a Ferrari estava bastante envolvida no acompanhamento dos pilotos. Tivemos um bom relacionamento com Massimo Rivola [então diretor da Academia de Pilotos da Ferrari].

"O ano foi bom e Charles é uma pessoa legal de se trabalhar - sempre divertido. Antonio também teve um papel importante nisso, porque eles eram amigos - criando uma boa atmosfera na equipe em geral".

Há um paralelo na forma como Hamilton e Leclerc foram pressionados por suas respectivas academias no mesmo estágio a ganhar títulos juniores na primeira tentativa de progredir ainda mais na escada de monopostos.

Para ambos, essa cláusula precedeu suas promoções na F1 com mais de uma década de diferença, em 2007 e 2018, respectivamente.

Mas Capietto diz que isso foi menos intenso para Leclerc, já que ele rapidamente acumulou uma série de sete poles nas oito primeiras corridas da temporada de 2017 da F2. Ele traduziu isso em quatro vitórias (a primeira no Bahrein veio por meio de uma estratégia de ataque na corrida sprint) e uma grande vantagem de pontos no meio da temporada.

Para Leclerc, isso foi mesmo em relação a pilotos com muito mais experiência na categoria GP2 rebatizada, que na época não tinha sido vencida por um estreante desde que Nico Hulkenberg o fez (pela ART) em 2009.

"Sinceramente, não sei se ele realmente precisava sentir tanta pressão", diz Capietto sobre Leclerc.

Ele pode ter se sentido pressionado, mas Leclerc raramente deixou isso transparecer no caminho para o título Foto de: FIA Fórmula 2

"Porque o início do ano foi um pouco mais difícil, pois havia alguns pilotos com mais experiência - como [o atual titular da FE, Oliver] Rowland e [o ex-piloto Artem] Markelov. E, especialmente no gerenciamento dos pneus, nem sempre fomos os melhores nas primeiras corridas.

"Mas, muito rapidamente, estávamos fortes na qualificação. Então, estávamos largando da pole position em muitas corridas e conseguimos fazer isso muito bem. Isso tirou um pouco da pressão, porque sabíamos que tínhamos o ritmo e que poderíamos vencer as corridas".

"E não tivemos muitos problemas. No final, acho que você sente a pressão quando luta pelo título desde o meio da temporada e é difícil quando os outros são tão rápidos quanto você. Tivemos, digamos, uma pequena vantagem de ritmo que torna as coisas um pouco mais fáceis de lidar".

"Ele [Piastri] talvez seja um pouco mais matemático, fazendo as coisas de acordo com um plano. Enquanto que, às vezes, talvez Lewis estivesse se baseando mais em seus sentimentos." Guillaume Capietto

Quando perguntado sobre o que sua experiência de trabalho com os dois pilotos de 2025 da Ferrari na F1 lhe ensinou sobre o potencial de sua parceria, Capietto responde: "Foram alguns anos de intervalo, então é sempre difícil comparar os caras".

"Mas acho que os dois são talentosos, é claro. Ambos têm um controle de carro muito bom e são capazes de lidar com isso quando as condições são mistas ou úmidas, etc.".

"E acho que Charles já vinha com mais experiência em todos os aspectos, como eu disse antes: os mapas de direção, a referência de direção e como pilotar o carro teoricamente. Ele tinha um histórico melhor ao chegar à Prema. Trabalhamos um pouco mais nisso com Lewis [na ART].

"Mas, no final, ambos estão se saindo bem e combinando talento e habilidades ao aprender e trabalhar".

Piastri terá aspirações ao título da F1 depois de ajudar a McLaren a conquistar seu primeiro título de construtores desde 1998 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Piastri está em uma posição um pouco diferente. O piloto da McLaren chega a 2025 animado por ter feito parte da equipe que garantiu o primeiro campeonato de construtores da equipe papaia em 26 anos.

Ao mesmo tempo, sua tentativa de ultrapassagem agressiva ao companheiro de equipe Lando Norris em Monza, no ano passado, está de acordo com a forma como outros membros da Prema veem seu potencial como candidato ao título da F1 por direito próprio desta vez.

Por trás de sua personalidade ultra-relaxada, há um piloto que já possui o instinto assassino necessário para vencer uma disputa acirrada pelo campeonato, mesmo com a pressão dos níveis de interesse da F1. A participação de Piastri no acidente de Abu Dhabi com Verstappen mostrou exatamente como ele enfrentará fogo com fogo.

"Ele parecia muito mais relaxado", diz Capietto sobre as duas temporadas que Piastri passou com a Prema enquanto era um júnior da Renault/Alpine em 2020 e 2021.

"Mas ele também tinha um pouco de pressão e também é um bom trabalhador. Sim, às vezes você sentia que dizia algo e [se perguntava]: 'Ele entendeu? Ele ouviu?" Então, você repete, mas no final ele está mais presente do que você imagina".

"Ele também é talentoso. Talvez ele seja um pouco mais matemático, fazendo as coisas de acordo com um plano. Lewis, por sua vez, às vezes se baseava mais em seus sentimentos. Isso foi há 20 anos, mas agora ele provavelmente está muito diferente!

"[Em 2021 na F2] também estávamos com [Piastri] e [agora piloto da Prema IndyCar] Robert Shwartzman, que também era uma boa equipe, onde ambos eram amigos e também havia uma boa atmosfera na equipe. Sinceramente, muito parecido com o ano com Leclerc e Fuoco".

Que qualquer piloto júnior possa um dia lutar pelo prêmio máximo da F1 é "nossa meta", conclui Capietto.

"Tivemos muitos pilotos na F1 pela Prema ou eu mesmo vindo da ART. Estamos orgulhosos de ter participado do sucesso deles e de ter dado algo que os ajudou a fazer isso".

Será que um ex-piloto da Prema pode entrar na briga pelo campeonato de pilotos nesta temporada? Foto de: Getty Images

