No próximo ano, a McLaren reeditará novamente a parceria com a Mercedes na Fórmula 1 e muitos acreditam que a equipe dará um salto de performance com os motores alemães. Mas o chefe da equipe britânica, Andreas Seidl, pede paciência, afirmando que o foco para 2021 é ter uma boa adaptação à nova unidade de potência, descartando luta por vitórias.

Esse será o último ano da parceria da McLaren com a Renault, que rendeu bons resultados nos dois últimos anos, com pódios para Lando Norris e Carlos Sainz. Enquanto isso, a equipe britânica voltará a usar motores Mercedes pela primeira vez desde 2014, quando encerrou um acordo de quase 20 anos para andar com unidades da Honda.

"Estamos felizes mas, ao mesmo tempo, não podemos subestimar a concorrência nunca, porque estão trabalhando tanto quanto nós e eles também têm muito potencial", disse Seidel ao portal F1i.com.

"Nosso objetivo nesse primeiro momento é claro: queremos melhorar e, com sorte, estaremos em condições para isso, conseguindo ter boas corridas e protagonizando belas disputas, mas temos que ser realistas. Não tem como darmos um salto repentino e desafiar as Mercedes".

Mas Seidl mantém o otimismo para o futuro da equipe, afirmando que as mudanças na fábrica e na estrutura são "encorajadoras". Ele destaca que o objetivo é crescer como equipe, dando um passo adiante com o carro.

"O principal para mim é seguir evoluindo como equipe, o que significa também dar um passo adiante com o carro, porque é a única forma de voltar à frente do grid na F1".

"Por isso, com tudo que vejo e o que temos em casa, as mudanças que se aproximam e o desenvolvimento... parecem encorajadores para seguirmos dando passos adiantes com o carro".

