Falando sobre a segunda vaga da Red Bull na Fórmula 1 para 2021, Helmut Marko disse que considera opções fora da Academia, especificamente, Nico Hulkenberg e Sergio Pérez, mas deixando claro que precisam de alguém que consiga andar próximo de Max Verstappen. O alemão se adiantou e mandou um recado avisando que consegue cumprir o "pré-requisito"

Após performances abaixo da média nas últimas corridas, Marko mudou o tom ao falar sobre Alex Albon, deixando claro que o tailandês precisa melhorar e entregar bons resultados ou perderá a vaga na equipe para o próximo ano, colocando o GP da Turquia como prazo para bater o martelo sobre quem correrá ao lado de Verstappen.

Hulkenberg, que correu em três provas ao longo do ano como substituto de Sergio Pérez e Lance Stroll na Racing Point, busca uma vaga no grid para 2021 e a Red Bull, apesar de ser a opção mais difícil, é a mais interessante, já que ocuparia um dos cockpits mais desejados do grid.

Caso surpreenda e consiga a vaga para a equipe, o alemão teria um grande desafio pela frente. Apenas Daniel Ricciardo conseguiu bater Verstappen desde que o holandês subiu para a equipe principal. Mas Hulkenberg não se amedronta, e garante que consegue cumprir o "pré-requisito" determinado por Marko.

"Em bons dias, consigo sim ficar a menos de três décimos de Max. Ele é um verdadeiro 'assassino' em termos de velocidade e ser seu companheiro de equipe não é uma tarefa fácil, mas seria interessante para ver onde estou em relação a ele", disse o piloto à Motorsport-magazin.

Hulk ainda admite que a Red Bull é sua melhor opção para 2021, revelando que algumas equipes ofereceram a ele a vaga de reserva, mas ele diz que prefere tentar uma vaga como titular.

"Não há muitos pilotos que conseguem simplesmente chegar e correr. Mas ser um 'tapa-buraco' não é o que estou buscando. Há equipes que me ofereceram a vaga de piloto reserva depois de Silverstone, mas minha prioridade é ser titular".

