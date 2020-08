O que já era esperado agora está confirmado: Valtteri Bottas continuará correndo pela Mercedes na Fórmula 1 por mais um ano. A equipe anunciou nesta quinta (06) a renovação do contrato do piloto finlandês por mais um ano, seguindo os padrões anteriores do acordo entre eles.

Bottas se juntou à Mercedes em 2017 após a aposentadoria surpresa de Nico Rosberg e assumiu um papel importante nos títulos de construtores conquistados pela equipe nas últimas três temporadas, conquistando oito vitórias nesse período.

No mês passado, o Motorsport.com havia revelado que a equipe havia chegado a um acordo com Bottas, com a confirmação chegando hoje. A Mercedes anunciou que Bottas continuará com a equipe "pelo menos até o fim de 2021", segundo o comunicado.

"Estou muito feliz por continuar na Mercedes em 2021, construindo o sucesso que já curtimos juntos", disse Bottas. "Agradeço a todos na equipe e na família Mercedes por seu apoio contínuo e confiança em mim".

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse: "Estamos muito felizes que Valtteri continuará com a equipe por pelo menos mais um ano. Estamos vendo seu momento mais forte em termos de performance na pista, além de física e mentalmente".

"Estou confiante que temos a dupla mais forte da F1 hoje e assinar com Valtteri é um primeiro passo importante para mantermos essa força no futuro".

A Mercedes ainda precisa confirmar a permanência de Hamilton para 2021, mas a renovação é vista como certa, apenas sendo necessário ultrapassar a formalidade do contrato.

