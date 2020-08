Sebastian Vettel diz que a Fórmula 1 deve estar preparada para o clima imprevisível quando retornar a Nurburgring em outubro, chamando a região de "Sibéria alemã".

A F1 anunciou no mês passado que voltará a Nurburgring este ano depois de adicionar a pista como parte de seu calendário revisado.

A pista sediará o GP de Eifel, em 11 de outubro, marcando sua primeira corrida de F1 desde 2013, quando foi a última vez que sediou o GP da Alemanha.

Vettel venceu a última corrida em Nurburgring pela Red Bull, marcando sua única vitória em casa até hoje na F1.

O anúncio imediatamente levou a perguntas sobre as condições climáticas na região montanhosa de Eifel, com temperaturas médias em torno de 10°C em outubro.

Questionado sobre o retorno da corrida, Vettel, brincou que era "a Sibéria alemã” e disse que o clima certamente seria um aspecto desafiador do fim de semana.

"Podemos esperar qualquer coisa", disse Vettel. “Podemos esperar que se tivermos sorte de 20 graus, mas também pode estar próximo de zero, por isso será um desafio.”

“Acho que é uma ótima pista e tenho boas lembranças. Na última vez que estivemos lá, ganhei, e estou ansioso para voltar.”

“É uma pista realmente interessante e agradável de correr e com esses carros, especialmente, deve ser muito divertido.”

“Acho que o tempo vai desempenhar um grande papel. Será uma surpresa caso não desempenhe."

O chefe da McLaren, Andreas Seidl, também tem uma experiência significativa em Nurburgring ao longo de sua carreira de piloto, supervisionando mais recentemente 1-2 da Porsche no WEC em 2017.

"Eu fiz muitas corridas lá na minha vida de corrida em várias categorias", disse Seidl. “Vemos as corridas GT a partir de março, sob neve pesada, nevoeiro e assim por diante. Será interessante como isso vai acontecer, especialmente no final do ano.”

"Mas, obviamente, estou ansioso por ter uma corrida na Alemanha novamente. Gosto da pista, gosto do país, gosto das pessoas de lá, gosto da comida. Então, estou ansioso por isso.”

"Ainda não é Nordschleife, mas estou ansioso por isso."

Polêmica Racing Point, Silverstone e tudo o que você sempre quis saber de F1 com Rico Penteado

PODCAST: Qual é o tamanho da 'sorte' de Hamilton ao vencer com três rodas?