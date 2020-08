A McLaren tem um acordo com a Mercedes para compartilhar seus pilotos reservas - Stoffel Vandoorne e Esteban Gutierrez - caso os pilotos regulares Carlos Sainz ou Lando Norris sejam afastados de um fim de semana de corrida.

Mas, com Vandoorne em Berlim para a final da Fórmula E e Gutierrez inelegível para competir, a McLaren anunciou que o ex-piloto da Force India, Paul di Resta, será seu reserva indicado para este fim de semana.

"Como confirmamos anteriormente, temos um acordo com a Mercedes para usar seus pilotos reservas caso Carlos ou Lando não consigam correr", diz o comunicado da McLaren.

“Com Stoffel Vandoorne indisponível devido a seus compromissos com a Fórmula E e Esteban Gutierrez atualmente não se qualifica para uma superlicença, Paul di Resta será nosso piloto reserva neste fim de semana.

"Paul realizou ajustes de assento nesta manhã, em conformidade com os protocolos da FIA Covid-19, mas não estará em contato próximo com a equipe de corrida da McLaren, a menos que seja necessário.”

"Paul continuará suas funções na Sky Sports F1 neste fim de semana, conforme planejado."

Di Resta passou três temporadas na F1 com a Force India entre 2011 e 2013, mas fez uma aparição surpresa no GP da Hungria de 2017 pela Williams, depois que Felipe Massa ficou doente na manhã de sábado.

O piloto de 34 anos correu no DTM depois de perder sua vaga na F1 em tempo integral antes de se dedicar a corridas de carros esportivos, e atualmente faz parte da formação LMP2 da United Autosports no WEC.

Sobre Gutierrez, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, confirmou no domingo que o mexicano deve completar 300 quilômetros para ganhar sua licença de corrida, pois ele não correu na F1 nas últimas três temporadas, de acordo com a regra atualizada em 2020.

Di Resta cumpre esse critério em virtude de sua aparição na Williams.

