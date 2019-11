Ainda falta para a Fórmula 1 passar por Austin, Interlagos e Yas Marina este ano, em um campeonato dominado pela Mercedes e Lewis Hamilton, que pode já no próximo GP conquistar seu sexto título seguido, precisando apenas de mais quatro pontos para isso.

Uma hegemonia de que as flechas de prata querem dar continuidade em 2020, para o desespero do resto do grid, embora essa agonia seja mais acentuada na Ferrari e na Red Bull.

Para conseguir isso, Toto Wolff disse no programa Ted Kravitz Notebook, da 'Sky Sports F1, que a equipe já está trabalhando nas melhorias na unidade de potência que conduzirá o carro alemão na próxima temporada.

Durante o GP do México, vencido por Hamilton, a FIA inspecionou o motor da Ferrari, depois de exigir um esclarecimento sobre seu funcionamento no GP do Japão e não encontrou, no Autódromo Hermanos Rodríguez, qualquer anomalia no intercooler (radiador) que permite uma queima deliberada de óleo no processo de combustão, a última teoria divulgada no paddock do Grande Circo para justificar as altas velocidades do SF90.

