Com a vitória no autódromo Hermanos Rodríguez no último fim de semana, Lewis Hamilton bateu o recorde de vitórias sem largar na pole em uma mesma temporada, estabelecido por Michael Schumacher em 1995. Dos dez triunfos deste ano, Hamilton venceu oito largando fora da primeira posição.

No GP da Europa de 1995, Schumacher tornou-se o primeiro a bater o recorde de cinco vitórias largando atrás do pole, estabelecido por Jackie Stewart em 1969. Na corrida seguinte, em Aida, o alemão ampliou a marca e chegou a sete conquistas.

Neste ano, fazer a pole não tem ajudado a ganhar corridas, já que das 18 etapas disputadas em 2019, apenas cinco foram vencidas por quem largou na primeira posição. Hamilton lidera a estatística com oito vitórias sem pole, Max Verstappen e Valtteri Bottas venceram duas cada e Sebastian Vettel uma.

No ranking histórico, estão empatados na terceira posição com cinco vitorias sem pole em uma mesma temporada: Stewart (1969), Niki Lauda (1984), Alain Prost (1988 e 1990), Schumacher (1998 e 2004), Vettel (2013) e o próprio Hamilton (2014).

Com seis e sete triunfos sem largar na frente, apenas Michael Schumacher, em 2002 e 1995, respectivamente. E agora, o novo recordista, Hamilton, chega à oito, podendo ampliar a marca nas próximas etapas.

Números gerais

Alemão ainda é detentor de maior número de vitórias sem pole na cerreira: 51. Photo by: Sutton Images

Considerando-se o número total, Schumacher é o recordista em vitórias sem pole. São 51 do alemão, contra 34 de Hamilton e 33 de Prost. Em termos de aproveitamento, os números mais impressionantes são de Denny Hulme e Verstappen, que têm 100% de vitórias largando atrás do pole. No caso do neo-zelandês, são oito vitórias, uma a mais que o holandês da Red Bull.

Entre campeões mundiais, ainda se destacam Alan Jones, Giuseppe Farina, Jody Scheckter, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Graham Hill, Kimi Raikkonen e Stewart - Todos com mais de 70% das vitórias conquistadas sem partir da posição de honra.

Dos 103 pilotos que já venceram corridas na F1, Felipe Massa é o que venceu proporcionalmente menos vezes largando longe da pole, com 27% dos triunfos sendo conquistados dessa forma. Ayrton Senna vem logo atrás, das 41 vitórias do tricampeão, apenas 12 não vieram depois de largar na primeira posição.

Relembre as vitórias sem pole de Schumacher em 1995 e as de Hamilton em 2019:

Galeria Lista 1 - GP do Brasil (1995) 1 / 17 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Michael Schumacher, Benetton B195 2 - GP de Mônaco (1995) 2 / 17 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 3 - GP da França (1995) 3 / 17 Foto de: Renault 4 - GP da Alemanha (1995) 4 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images 5 - GP da Bélgica (1995) 5 / 17 5 - Com vitória na Bélgica, Schumacher igualou recorde estabelecido por Jackie Stewart no GP da Itália de 1969 6 / 17 Foto de: LAT Images Marca de Stewart já havia sido igualada por: Lauda (84), Prost (88 e 90). 6 - GP da Europa (1995) 7 / 17 Foto de: LAT Images 7 - GP do Pacífico (1995) 8 / 17 Foto de: LAT Images Com oitava vitória no ano, Schumacher igualava o recorde de Ayrton Senna de vitórias em uma mesma temporada, estabelecido em 1988. 7 - GP do Pacífico (1995) 9 / 17 Foto de: LAT Images Além disso, a corrida garantiu o bicampeonato do alemão e o recorde de vitórias sem largar na pole em uma mesma temporada. 1 - GP do Bahrein (2019) 10 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 2 - GP da China (2019) 11 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 3 - GP da Espanha (2019) 12 / 17 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 4 - GP do Canadá (2019) 13 / 17 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 5 - GP da Grã-Bretanha (2019) 14 / 17 Foto de: JEP / Motorsport Images 6 - GP da Hungria (2019) 15 / 17 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 7 - GP da Rússia (2019) 16 / 17 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 1 - GP do México (2019) 17 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

