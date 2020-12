A operação da Mclaren baseada em Woking anunciou na semana passada um acordo de £ 185 milhões (R$ 1,2 bilhão) com um consórcio americano para comprar sua unidade de F1.

O grupo de investidores, liderado pela MSP Sports Capital, adquiriu uma participação de 15% da McLaren e deve aumentar sua participação para um máximo de 33% até 2022.

O aumento de caixa permitirá à McLaren voltar a trabalhar em grandes projetos como seu novo túnel de vento e simulador, mas também ajudará a aliviar quaisquer preocupações financeiras que o Grupo McLaren teve em termos de financiamento da operação na F1.

O presidente executivo Paul Walsh disse que o modelo de negócios anterior da McLaren de apoiar seu braço automotivo e seu braço de corrida não era ideal - razão pela qual ter propriedade separada de sua equipe de F1 é o melhor caminho a seguir.

"Acho que a McLaren tinha um modelo de negócios frágil, porque fundamentalmente o fluxo de caixa do setor automotivo foi então implantado nas corridas", explicou Walsh sobre as razões por trás da busca por novos investidores.”

"E igualmente os objetivos de retorno e os critérios de sucesso são diferentes. A divisão automotiva requer ganhos de fluxo de caixa por ação, etc, e eu acho que uma equipe de corrida gira muito mais em torno da valorização do capital.”

"Acho que teríamos feito isso de qualquer maneira. Mas não há dúvida de que, como muitas outras empresas, a pandemia pegou qualquer vulnerabilidade e a ampliou. Portanto, tínhamos um alto grau de urgência para fazer isso."

Walsh pensa que enquanto o futuro da McLaren na Fórmula 1 não estaria em dúvida se o investimento não fosse encontrado, ele avalia que um dos resultados poderia ter sido a redução do orçamento da equipe - o que teria impedido qualquer esperança de subir no grid.

“Se olharmos para trás para o impacto da pandemia, paramos de fabricar carros porque nossa fábrica foi fechada. Se você não fabrica carros, não os vende. Se não os vende, não obtém o fluxo de caixa.”

“Ainda assim, temos nossa equipe de corrida que continua gastando dinheiro, como deveria. Essa tensão deixou todos bem cientes de que o modelo fundamental precisava de ajustes.”

"Poderíamos ter apenas aparado nossas velas. E poderíamos ter ligado para Zak [Brown, CEO da McLaren] de volta sobre o dinheiro que ele poderia gastar. Mas então também teríamos que ser fiéis a nós mesmos que estaríamos ligando de volta em nossas ambições. E não gostamos disso.”

"Então, basicamente o que tentamos colocar em prática aqui é como podemos ter um modelo fiscalmente adequado para o grupo, mas também abastecer o Zak e a equipe para ir rápido? Isso é o que acho que conseguimos."

