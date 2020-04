Mundo do automobilismo lamenta a perda de Ricardo Divila

O projetista Ricardo Divila morreu na madrugada deste sábado (25), aos 74 anos, após uma semana internado em um hospital na França, país onde morava. O brasileiro ficou conhecido no mundo do automobilismo principalmente pelo trabalho desenvolvido na Fórmula 1, como nos primeiros carros da equipe Copersucar Fittipaldi.

Ao longo do dia, pilotos e jornalistas do Brasil e do mundo foram às redes sociais para prestar homenagens ao brasileiro.

Christian Fittipaldi, filho de Wilson e sobrinho de Emerson, foi um dos primeiros a falar sobre a morte de Divila. O piloto postou uma foto do projetista com seu pai e agradeceu por todo o trabalho feito com a família Fittipaldi.

Outro piloto que se manifestou foi João Paulo de Oliveira, que relembrou das conversas que tinha via Skype com o projetista.

O ex-piloto de F1, Emanuele Pirro, falou que Divila era uma das grandes mentes do esporte a motor, com uma cultura e conhecimento que iam muito além, e que irá sentir muito a falta do brasileiro.

Vários jornalistas também falaram sobre Divila, destacando sua importância para o automobilismo brasileiro e mundial e o trabalho feito pelo projetista.

Andrew Cotto, editor da revista Racecar Engineer, onde Divila foi colunista: "É com grande tristeza que descobrimos a morte de nosso amigo e colunista Ricardo Divila, após uma curta batalha contra um câncer e um derrame. A grande máquina de café expresso do céu irá fazer hora extra agora".

Confira imagens do Copersucar em ação na F1

Galeria Lista Emerson Fittipaldi, Copersucar FD04 Ford 1 / 14 Foto de: LAT Images Ingo Hoffman, Copersucar-Fittipald 2 / 14 Foto de: LAT Images Wilson Fittipaldi Jr., Copersucar FD02 Ford 3 / 14 Foto de: LAT Images Emerson Fittipaldi, Copersucar FD04 Ford 4 / 14 Foto de: LAT Images Ingo Hoffmann, Copersucar Fittipaldi FD04 Ford 5 / 14 Foto de: LAT Images Wilson Fittipaldi Jr., Copersucar Fittipaldi FD01-Ford 6 / 14 Foto de: LAT Images Wilson Fittipaldi Jr., Copersucar Fittipaldi FD01-Ford 7 / 14 Foto de: LAT Images Wilson Fittipaldi, Copersucar FD03 8 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Wilson Fittipaldi, Copersucar FD02 9 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Wilson Fittipaldi, Copersucar FD02 10 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Wilson Fittipaldi, Copersucar FD01 11 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images The Copersucar Fittipaldi transporter in the paddock 12 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images The Copersucar Fittipaldi paddock area 13 / 14 Foto de: Jean-Philippe Legrand Carro de F1 retrô - Copersucar 1979 14 / 14 Foto de: Camille De Bastiani

Podcast #039 - Quais pilotos brasileiros não tiveram sorte na F1?