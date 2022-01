Nesta sexta-feira, o heptacampeão Lewis Hamilton completa 37 anos de uma carreira extremamente vitoriosa na Fórmula 1, sendo o maior campeão da história da categoria (empatado com Michael Schumacher), além de ser o recordista de vitórias e poles, sendo o único a ter marcas acima de 100 nestes quesitos.

Desde que estreou na F1, em 2007, Hamilton registrou pelo menos uma pole position e vitória por temporada disputada, como em 2010 e 2011, quando saiu na frente apenas no Canadá e na Coréia do Sul, respectivamente.

Por outro lado, Hamilton possui em seu histórico temporadas dominadoras, com mais de 10 poles e vitórias em um mesmo ano, sendo que o recorde de poles foi registrado no único ano em que não conquistou o título na era turbo híbrida: 2016.

Naquele ano, em que Nico Rosberg terminou com o título, o britânico registrou um impressionante total de 12 poles a bordo do Mercedes W07: Austrália, Bahrein, Espanha, Canadá, Áustria, Grã-Bretanha, Itália, Malásia, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi.

Já nas vitórias a situação é diferente: em quatro das seis ocaisões em que foi campeão pela Mercedes, registrou um total de 11 vitórias por ano, triunfando em mais da metade da temporada.

Relembre abaixo todos os carros da carreira de Hamilton e quantas poles e vitórias ele fez em cada um:

2007: McLaren Mercedes, MP4-22 1 / 30 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Poles: 6 (GPs: Canadá, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Hungria, Japão e China) / Vitórias: 4 (Canadá, Estados Unidos, Hungria e Japão) 2007: McLaren Mercedes, MP4-22 2 / 30 Foto de: XPB Images Poles: 6 (GPs: Canadá, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Hungria, Japão e China) / Vitórias: 4 (Canadá, Estados Unidos, Hungria e Japão) 2008: McLaren MP4-23 3 / 30 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Poles: 7 (GPs: Austrália, Canadá, Alemanha, Hungria, Bélgica, Japão e China) / Vitórias: 5 (Austrália, Mônaco, Grã-Bretanha, Alemanha e China) 2008: McLaren MP4-23 4 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Poles: 7 (GPs: Austrália, Canadá, Alemanha, Hungria, Bélgica, Japão e China) / Vitórias: 5 (Austrália, Mônaco, Grã-Bretanha, Alemanha e China) 2009: McLaren MP4-24 5 / 30 Foto de: XPB Images Poles: 4 (GPs: Europa, Itália, Singapura e Abu Dhabi) / Vitórias: 2 (Hungria e Singapura) 2009: McLaren MP4-24 6 / 30 Foto de: XPB Images Poles: 4 (GPs: Europa, Itália, Singapura e Abu Dhabi) / Vitórias: 2 (Hungria e Singapura) 2010: McLaren MP4/25 7 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images Poles: 1 (GP: Canadá) / Vitórias: 3 (Turquia, Canadá e Bélgica) 2010: McLaren MP4/25 8 / 30 Foto de: XPB Images Poles: 1 (GP: Canadá) / Vitórias: 3 (Turquia, Canadá e Bélgica) 2011: McLaren MP4-26 9 / 30 Foto de: Alessio Morgese Poles: 1 (GP: Coréia do Sul) / Vitórias: 3 (China, Alemanha e Abu Dhabi) 2011: McLaren MP4-26 10 / 30 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Poles: 1 (GP: Coréia do Sul) / Vitórias: 3 (China, Alemanha e Abu Dhabi) 2012: McLaren MP4-27 11 / 30 Foto de: XPB Images Poles: 7 (GPs: Austrália, Malásia, Hungria, Itália, Singapura, Abu Dhabi e Brasil) / Vitórias: 4 (Canadá, Hungria, Itália e Estados Unidos) 2012: McLaren MP4-27 12 / 30 Foto de: XPB Images Poles: 7 (GPs: Austrália, Malásia, Hungria, Itália, Singapura, Abu Dhabi e Brasil) / Vitórias: 4 (Canadá, Hungria, Itália e Estados Unidos) 2013: Mercedes F1 W04 13 / 30 Foto de: XPB Images Poles: 5 (GPs: China, Grã-Bretanha, Alemanha, Hungria e Bélgica) / Vitórias: 1 (Hungria) 2013: Mercedes F1 W04 14 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Poles: 5 (GPs: China, Grã-Bretanha, Alemanha, Hungria e Bélgica) / Vitórias: 1 (Hungria) 2014: Mercedes AMG F1 W05 15 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Poles: 7 (GPs: Austrália, Malásia, China, Espanha, Itália, Singapura e Rússia) / Vitórias: 11 (Malásia, Bahrein, China, Espanha, Grã-Bretanha, Itália, Singapura, Japão, Rússia, Estados Unidos e Abu Dhabi) 2014: Mercedes AMG F1 W05 16 / 30 Foto de: Sutton Motorsport Images Poles: 7 (GPs: Austrália, Malásia, China, Espanha, Itália, Singapura e Rússia) / Vitórias: 11 (Malásia, Bahrein, China, Espanha, Grã-Bretanha, Itália, Singapura, Japão, Rússia, Estados Unidos e Abu Dhabi) 2015: Mercedes AMG F1 W06 17 / 30 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Poles: 11 (GPs: Austrália, Malásia, China, Bahrein, Mônaco, Canadá, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, Bélgica e Itália) / Vitórias; 10 (Austrália, China, Bahrein, Canadá, Grã-Bretanha, Bélgica, Itália, Japão, Rússia e Estados Unidos) 2015: Mercedes AMG F1 W06 18 / 30 Foto de: Autodromo Nazionale Monza / Actualfoto / Alessio Morgese Poles: 11 (GPs: Austrália, Malásia, China, Bahrein, Mônaco, Canadá, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, Bélgica e Itália) / Vitórias; 10 (Austrália, China, Bahrein, Canadá, Grã-Bretanha, Bélgica, Itália, Japão, Rússia e Estados Unidos) 2016: Mercedes AMG F1 W07 Hybrid 19 / 30 Foto de: JEP / Motorsport Images Poles: 12 (GPs: Austrália, Bahrein, Espanha, Canadá, Áustria, Grã-Bretanha, Itália, Malásia, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi) / Vitórias: 10 (Mônaco, Canadá, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, Alemanha, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi) 2016: Mercedes AMG F1 W07 Hybrid 20 / 30 Foto de: Mercedes AMG Poles: 12 (GPs: Austrália, Bahrein, Espanha, Canadá, Áustria, Grã-Bretanha, Itália, Malásia, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi) / Vitórias: 10 (Mônaco, Canadá, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, Alemanha, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi) 2017: Mercedes AMG F1 W08 21 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Poles: 11 (GPs: Austrália, China, Espanha, Canadá, Azerbaijão, Grã-Bretanha, Bélgica, Itália, Malásia, Japão e Estados Unidos) / Vitórias: 9 (China, Espanha, Canadá, Grã-Bretanha, Bélgica, Itália, Singapura, Japão e Estados Unidos) 2017: Mercedes AMG F1 W08 22 / 30 Foto de: JEP / Motorsport Images Poles: 11 (GPs: Austrália, China, Espanha, Canadá, Azerbaijão, Grã-Bretanha, Bélgica, Itália, Malásia, Japão e Estados Unidos) / Vitórias: 9 (China, Espanha, Canadá, Grã-Bretanha, Bélgica, Itália, Singapura, Japão e Estados Unidos) 2018: Mercedes AMG F1 W09 23 / 30 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images Poles: 11 (GPs: Austrália, Espanha, França, Grã-Bretanha, Hungria, Bélgica, Singapura, Japão, Estados Unidos, Brasil e Abu Dhabi) / Vitórias: 11 (Azerbaijão, Espanha, França, Alemanha, Hungria, Itália, Singapura, Rússia, Japão, Brasil e Abu Dhabi) 2018: Mercedes AMG F1 W09 24 / 30 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Poles: 11 (GPs: Austrália, Espanha, França, Grã-Bretanha, Hungria, Bélgica, Singapura, Japão, Estados Unidos, Brasil e Abu Dhabi) / Vitórias: 11 (Azerbaijão, Espanha, França, Alemanha, Hungria, Itália, Singapura, Rússia, Japão, Brasil e Abu Dhabi) 2019: Mercedes AMG F1 W10 25 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Poles: 5 (GPs: Austrália, Mônaco, França, Alemanha e Abu Dhabi) / Vitórias: 11 (Bahrein, China, Espanha, Mônaco, Canadá, França, Grã-Bretanha, Hungria, Rússia, México e Abu Dhabi) 2019: Mercedes AMG F1 W10 26 / 30 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Poles: 5 (GPs: Austrália, Mônaco, França, Alemanha e Abu Dhabi) / Vitórias: 11 (Bahrein, China, Espanha, Mônaco, Canadá, França, Grã-Bretanha, Hungria, Rússia, México e Abu Dhabi) 2020: Mercedes AMG F1 W11 27 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Poles: 10 (GPs: Estíria, Hungria, Grã-Bretanha, Espanha, Bélgica, Itália, Toscana, Rússia, Portugal e Bahrein) / Vitórias: 11 (Estíria, Hungria, Grã-Bretanha, Espanha, Bélgica, Toscana, Eifel, Portugal, Emilia-Romagna, Turquia e Bahrein) 2020: Mercedes AMG F1 W11 28 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Poles: 10 (GPs: Estíria, Hungria, Grã-Bretanha, Espanha, Bélgica, Itália, Toscana, Rússia, Portugal e Bahrein) / Vitórias: 11 (Estíria, Hungria, Grã-Bretanha, Espanha, Bélgica, Toscana, Eifel, Portugal, Emilia-Romagna, Turquia e Bahrein) 2021: Mercedes AMG F1 W12 29 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Poles: 5 (GPs: Emilia Romagna, Espanha, Hungria, Catar e Arábia Saudita) / Vitórias: 8 (Bahrein, Portugal, Espanha, Grã-Bretanha, Rússia, São Paulo, Catar e Arábia Saudita) 2021: Mercedes AMG F1 W12 30 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Poles: 5 (GPs: Emilia Romagna, Espanha, Hungria, Catar e Arábia Saudita) / Vitórias: 8 (Bahrein, Portugal, Espanha, Grã-Bretanha, Rússia, São Paulo, Catar e Arábia Saudita)

