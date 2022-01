Pierre Gasly espera que a AlphaTauri possa trazer surpresas na próxima temporada da Fórmula 1. O francês sabe que a equipe irmã 'sempre terá' que estar atrás da Red Bull, a escuderia 'matriz', mas ficaria encantado caso consigam ficar à frente da McLaren.

Para o campeonato de 2022, as regras técnicas mudaram com o objetivo de criar mais espetáculo na pista com temas como a volta do efeito solo e carros com pneus de 18 polegadas. Esse tipo de modificação costuma bagunçar o grid, mas Gasly não acha que haverá uma inversão de forças no 'guarda-chuva' da RBR, mesmo que ele queira.

"Em um mundo perfeito, terminaríamos em segundo, A Red Bull está sempre à nossa frente", disse o piloto ao veículo alemão Auto Motor und Sport. "O resto do grid também não deveria construir um bom carro, mas isso só acontece nos meus sonhos mais loucos. Não é realista, é claro."

Na temporada passada, a AlphaTauri terminou na sexta colocação de construtores, atrás da Alpine e com 133 pontos de desvantagem para a McLaren, quarta colocada. Essas duas últimas equipes são maiores, mas isso não significa que ficarão melhores com o novo regulamento, segundo Gasly.

"Todo mundo começa em branco", reiterou. "Existe a possibilidade de alguém desenvolver algo que outro pessoa não tem. É aí que você pode fazer a diferença. Estou me preparando para todos os cenários possíveis."

"Talvez possamos melhorar [em relação a 2021] e assumir o lugar da McLaren. Também pode ser que fiquemos onde estamos agora ou tenhamos que lutar para chegar no top 10. Você tem que ser realista, o próximo ano pode ser difícil. "

"Tivemos uma temporada em que terminamos regularmente entre os seis primeiros e temos de ter em mente que será menos, mas queremos ser positivos."

A AlphaTauri (anteriormente Toro Rosso) nasceu em 2006, depois que a Red Bull assumiu a Minardi. A escuderia sediado em Faenza foi criada com o objetivo de ter um lugar onde os jovens pilotos da RBR pudessem se desenvolver.

Gasly, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel, Carlos Sainz e Alexander Albon foram alguns pilotos recrutados pelo conselheiro Helmut Marko.

Vettel venceu em Monza em 2008, conquistando a primeira vitória do time e também sua própria. Pierre repetiu o feito em 2020 ao ganhar na mesma pista.

